ÖAMTC Fahrtechnik begrüßte 2025 insgesamt 107.300 Personen (+ Fotos)

Wien (OTS) -

Im Jahr 2025 durfte die ÖAMTC Fahrtechnik insgesamt 107.300 Teilnehmer:innen bei 12.173 Trainings und Veranstaltungen begrüßen. Das sind im Schnitt täglich 33 Trainings bzw. Veranstaltungen in den acht Zentren österreichweit.

Einen großen Anteil machen Führerscheinneulinge aus: 38.780 Personen (+3,1 Prozent) absolvierten ihr Fahrsicherheitstraining für den A- und B-Führerschein bei der ÖAMTC Fahrtechnik, das entspricht 108 Trainingsteilnehmenden pro Tag.

Beliebt waren 2025 auch wieder die Trainings für den sicheren Start in die Motorradsaison: Mit 11.500 teilnehmenden Biker:innen konnte das bisherige Allzeithoch aus 2024 übertroffen werden. In der Praxisausbildung zur 125er-Lenkberechtigung für Besitzer:innen der Führerscheinklasse B (Code 111) konnte sogar ein Zuwachs von 6,7 Prozent verzeichnet werden.

Karl-Martin Studener, Geschäftsführer der ÖAMTC Fahrtechnik, resümiert: " Als größter Anbieter von Fahrsicherheitstrainings in Österreich leisten wir jedes Jahr einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Dass die Nachfrage für Trainings so hoch ist, verdanken wir unseren professionell arbeitenden Instruktor:innen sowie der einzigartigen, modernen Infrastruktur in unseren Zentren, die es ermöglicht, Gefahren- und Notsituationen bei realistischen Geschwindigkeiten in sicherer Umgebung für Trainings nachzustellen. "

Über 7.000 Teilnehmende bei Nutzfahrzeugtrainings (Lkw, Bus, Traktor)

Im Bereich Nutzfahrzeuge wurden 2025 über 7.000 Trainingsteilnehmer:innen gezählt. Zu den Unternehmen, die ihre Fahrer:innen seit vielen Jahren durch die ÖAMTC Fahrtechnik trainieren lassen, zählte im Vorjahr z. B. auch die ASFINAG. Österreichweit nahmen 600 Mitarbeiter:innen an einem Lkw Fahrsicherheitstraining und einem Training zur Ladungssicherung teil. Auch zahlreiche Fahrer:innen des Busunternehmens Blaguss absolvierten im Vorjahr ein Fahrsicherheitstraining sowie ein Eco Training bei der ÖAMTC Fahrtechnik. Die Lkw-Lenker:innen von SPAR Österreich durchliefen alle fünf Module der gesetzlich verpflichtenden Berufsfahrerweiterbildung (C95/D95).

Blaulichtorganisationen vertrauen ÖAMTC Fahrtechnik: 6.000 Teilnehmende

2025 erstmalig separat ausgewertet wurden die Blaulicht-Trainings: Rettung, Feuerwehren, Polizei, die Österreichische Rettungshundebrigade und weitere Einsatz- und Hilfsorganisationen schickten stattliche 6.000 Teilnehmer:innen zu den Trainings der ÖAMTC Fahrtechnik.

2025 gefragte Location für Veranstaltungen und Fahrzeugpräsentationen

Die ausgezeichnete Infrastruktur der ÖAMTC Fahrtechnik Zentren wurde 2025 wieder für erfolgreiche Veranstaltungen genutzt, so z. B. die bereits sechste eMOKON-Fachkonferenz, die Arge2Rad-Motorradtesttage und erstmals die Innsbrucker Autotage Experience. Für Fahrzeugpräsentationen, Händlertagungen und Schulungen bietet speziell das Experience Center Saalfelden/Brandlhof optimale Voraussetzungen.

Über die ÖAMTC Fahrtechnik

Die ÖAMTC Fahrtechnik GmbH ist europaweit führend im Betrieb von Fahrsicherheitszentren. Rund 300 Mitarbeitende und Instruktor:innen betreuen ein breites Angebot an Trainings u. a. für Pkw, Motorrad, Nutzfahrzeuge, für Private ebenso wie für Firmen, von Führerscheinneulingen bis zu Profis im Berufsverkehr. Die österreichweit acht ÖAMTC Fahrtechnik Zentren sind mit modernster Infrastruktur ausgestattet: Zufallsgesteuerte Schleuderplatten, automatische Pisten-Bewässerungsanlagen und verschiedene Spezialbeläge stehen zur Verfügung, um Gefahren- und Notsituationen für Trainings in sicherer Umgebung nachstellen zu können. Weitere Infos unter https://www.oeamtc.at/fahrtechnik.

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