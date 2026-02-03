Wiener Handel: Wirtschaftsfaktor Fasching

Wien (OTS) -

Kostüme, Schminke, Girlanden und Krapfen: Der Wiener Fasching steuert in zwei Wochen auf seinen Höhepunkt zu. Am Faschingsdienstag, dem 17. Februar, wird in der Stadt wieder gefeiert. Zahlreiche Veranstaltungen, Umzüge und private Feiern machen den Fasching auch heuer zu einem Fixpunkt im Wiener Veranstaltungskalender.

In den Wochen davor herrscht Hochbetrieb in den Geschäften erklärt Margarete Gumprecht, Obfrau des Wiener Handels: „Der Eventcharakter des Faschings nimmt in Wien stetig zu - das bringt dem Handel, aber auch der Gastronomie und der Eventbranche spürbare Umsatzzuwächse. Die Nachfrage nach Faschingsartikeln sowie Verkleidungen und Dekoration ist auch heuer ungebrochen.“

Junge Wienerinnen und Wiener beleben das Brauchtum neu

Gefeiert wird vor allem in Familien mit Kindern, aber auch die jüngere Generation hat den Feieranlass für sich entdeckt. „Junge Wienerinnen und Wiener nutzen den Fasching, um sich auszuprobieren, in Rollen zu schlüpfen und gemeinsam zu feiern. Das spiegelt sich auch im Kaufverhalten wider - die Outfits sind mutiger, auffälliger und individueller.“

Für viele Fachgeschäfte ist das Faschingsgeschäft, neben Halloween und Silvester, die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Der Wiener Papier- und Spielwarenhandel, insbesondere in den zehn spezialisierten Kostüm- und Partyartikel-Fachgeschäften sowie den 19 Kostümverleihern, sind gut besucht, so Gumprecht: „Viele Kundinnen und Kunden kommen mit einer ersten Idee ins Geschäft und lassen sich dann von der großen Auswahl inspirieren. Die persönliche Beratung spielt dabei eine zentrale Rolle. Oft wird vor Ort ausprobiert, kombiniert und erst dann entschieden.“

So viel geben Wienerinnen und Wiener für Fasching aus

Im Schnitt geben die Wienerinnen und Wiener zwischen 50 und 70 Euro für Faschingskostüme und Zubehör aus. Günstigere Varianten starten bei rund 30 Euro, nach oben sind kaum Grenzen gesetzt. Zu den Bestsellern zählen neben Kostümen auch Make-up, Schmuck, Accessoires, Perücken und Dekorationsartikel.

Der heurige Fasching bringt für den Handel einen spürbaren Nachfrageanstieg bei Schminke und Accessoires. Make-up ist längst nicht mehr nur Ergänzung, sondern entwickelt sich zum zentralen Element vieler Kostüme. Besonders gefragt sind Glitzer, Strasssteine, Gesichtstattoos und Make-up-Schablonen, mit denen einfache Outfits rasch aufgewertet werden können. Der Fokus liegt heuer klar auf durchdachten Verkleidungen von Kopf bis Fuß. Das Motto lautet: „Mehr ist mehr“ - und das zeigt sich auch im Kaufverhalten, so Gumprecht: „Viele Kundinnen und Kunden starten mit einem Basis-Outfit und investieren zusätzlich in Schminke und Details. Diese Zusatzkäufe sind ein wesentlicher Umsatzfaktor.“ Getrieben wird dieser Trend vor allem durch Social Media und Online-Recherchen.

Kostümtrends: Wildwest, Zoomania, Wicked und K-Pop

Ein Rundruf unter Wiens Händlern zeigt, welche Kostüme heuer besonders gefragt sind. Klassiker wie Clown, Zauberer, Pirat oder Zirkusfiguren bleiben stark nachgefragt und werden zunehmend individuell interpretiert und mit besonderen Accessoires aufgewertet. Tierkostüme - vor allem große, auffällige Tiere wie Hai, Löwe oder Giraffe - sind besonders bei Erwachsenen beliebt, häufig als bequeme Ganzkörper-Overalls oder humorvolle Paarkostüme.

Im Bereich Film, Serien und Popkultur verkaufen sich Superhelden konstant gut. Durch den Kinofilm „Das Kanu des Manitu“ feiern Wildwest-Kostüme mit Fransen, Federn und Lederoptik ein Comeback. Auch Figuren aus dem aktuellen Animationsfilm Zoomania sowie Hexen im Stil von Wicked sind gefragt.

Im Trend liegen heuer außerdem K-Pop-Kostüme. Besonders gefragt sind bunte Perücken in lila oder pink mit auffälligem Gesichts-Make-up oder auch Glanzsprays für das eigene Haar. Der Look funktioniert vor allem als Gruppen- oder Paarkostüm. Auch Vintage- und Retro-Looks aus den 1920er-, 1970er- und 1980er-Jahren sind heuer beliebt. Bei Kindern dominieren klassische Berufsrollen wie Feuerwehr, Polizei oder Arzt sowie Prinzessinnen, Hexen, Superhelden und Tierkostüme.

Ein besonderer Höhepunkt des Wiener Faschings ist die größte Familien-Faschingsfeier Wiens am Sonntag, 15. Februar 2026, im Wiener Rathaus. „Solche Veranstaltungen zeigen, wie lebendig der Fasching in Wien ist - und wie stark Tradition, Gemeinschaft und wirtschaftliche Bedeutung miteinander verbunden sind“, so Gumprecht abschließend.