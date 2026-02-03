  • 03.02.2026, 09:32:02
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AK Pressegespräch am 10. Februar: Scrollen bis zum Umfallen – wie uns Insta & Co. süchtig machen!

Neue AK Studie zeigt, welche Tricks uns auf Social-Media online halten und gezielt süchtig machen

Wien (OTS) - 

Wir scrollen, liken und wischen – warum können wir nicht aufhören? Soziale Plattformen halten Nutzer:innen mit gezielten psychologischen Tricks online und machen digitale Abhängigkeit zum Geschäftsmodell. Das ist vor allem in Bezug auf Kinder- und Jugendschutz äußert problematisch. Eine neue AK Studie zu Addictive Designs – durchgeführt vom Institut für Höhere Studien (IHS) – zeigt, wie wir manipuliert werden. Social Media-Apps wurden erstmals anhand eines wissenschaftlich fundierten Ampelsystems bewertet. Bei einem Pressegespräch anlässlich des Safer Internet Days 2026 präsentiert die AK diese Ergebnisse sowie eine zweite neue AK Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zu Altersfeststellungstechnologien, die den aktuellen Handlungsbedarf deutlich macht.

Gabriele Zgubic, Leiterin AK Wien Konsument:innenschutz

Louise Beltzung, AK Wien Konsument:innenschutz

Laura Wiesböck, IHS, Studienautorin

Dienstag, 10. Februar 2026, 10.00 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

1040 Wien, Plößlgasse 2

Sie können das Pressegespräch auch via Livestream unter

wien.arbeiterkammer.at/scrollmarathon mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected].

AK Pressegespräch: Scrollen bis zum Umfallen – wie uns Insta & Co. süchtig machen!

Neue AK Studie zeigt, welche Tricks uns auf Social-Media online halten und gezielt süchtig machen. Bei einem Pressegespräch anlässlich des Safer Internet Days 2026 präsentiert die AK diese Ergebnisse sowie eine zweite neue AK Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zu Altersfeststellungstechnologien, die den aktuellen Handlungsbedarf deutlich macht.

Datum: 10.02.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Wien
Plößlgasse 2
1040 Wien

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/scrollmarathon

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Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Doris Strecker
Telefon: +43 1 50165 12677 mobil: +43 664 845 41 52
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