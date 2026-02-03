Czernohorszky: 10.000 Besucher*innen im multimedialen Wiental-Kanal-Infocenter „Über Unten“!

Wien (OTS) -

Das multimediale Infocenter „Über Unten“ zum Bau des Wiental-Kanals erfreut sich großer Beliebtheit: Nach nur einem Jahr wurde die Schallmauer von 10.000 Beuscher*innen durchbrochen. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky hat vergangene Woche eine Gruppe von Gebäudetechniklehrlingen aus dem ersten und zweiten Lehrjahr empfangen und mit einer Einladung zur Jause überrascht.

„Wir sind begeistert, dass sich so viele, vor allem junge Menschen für die Wiener Kanal-Unterwelt interessieren“, sagt Czernohorszky. „Das Infocenter bietet nicht nur eine moderne, multimediale Ausstellung zur Geschichte der Wiener Kanalisation und zum Jahrhundertprojekt Wiental-Kanal, sondern fördert auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Gewässerschutz und umweltgerechter Abwasserentsorgung.“

Seit Jänner 2025 begleitet die Dauerausstellung das größte Kanalbau- und Gewässerschutzprojekt der Stadt, den Vollausbau des Wiental-Kanals. Das speziell geformte Gebäude hat die Dimension des Originalrohrs des im Bau befindlichen Wiental-Kanal und vermittelt den Besucher*innen das Gefühl, sich direkt im Speicherkanal zu befinden.

Die Tunnelbohrmaschine „Krümel“ hat sich indes bereits mehr als zwei Kilometer vom Ausgangspunkt am Gaudenzdorfer Gürtel Richtung Westen vorgearbeitet. Czernohorszky: „Krümel trotzt bislang den großen Herausforderungen, die im Untergrund lauern. Die Bau-Profis von Wien Kanal arbeiten mit Hochdruck daran, den Bau des Abwassertunnels planmäßig voranzutreiben.“

Im Zentrum des Baugeschehens

Das Infocenter steht noch sich bis 2028 im Zentrum des Baugeschehens am Gaudenzdorfer Gürtel. Die Arbeiten verlaufen zwar größtenteils im Untergrund, dennoch wirkt sich der Bau auch auf die Oberfläche aus. Im Infocenter werden daher alle Fragen rund um das Projekt beantwortet.

Stündlich bekommen die Besucher*innen in einer 20-minütigen multimedialen Führung spannende Einblicke in die Geschichte der Kanalisation und sehen die Herausforderungen, die mit einem der größten Infrastrukturprojekte Wiens verbunden sind. Ein ausgeklügeltes Farbkonzept, Projektoren, Screens, Videos und ein Erzähler, der die Gäste akustisch durch die Zeiten begleitet, machen das Infocenter zu mehr als nur einem Ort mit Fakten, Daten und Zahlen, sondern zu einem echten Erlebnis.

Öffnungszeiten und Infos:

Ort: 12., Gaudenzdorfer Gürtel, unmittelbar neben dem Ausgang der U4-Station Margaretengürtel

Der Eintritt ist frei. Führungen sind kostenlos. Eine Reservierung für Gruppen wird empfohlen.

Öffnungszeiten: Donnerstag von 14 bis 19 Uhr, Freitag von 9 bis 14 Uhr, Samstag von 10 bis 15 Uhr. An Feiertagen geschlossen.

Der Besuch der Ausstellung ist jederzeit möglich. Zu jeder vollen Stunde startet die 20-minütige Multimedia-Tour, danach beginnt der freie Ausstellungsbetrieb für 40 Minuten.

Kontakt: Sie haben Fragen zur Baustelle oder zum Infocenter?

Telefonnummer: +43 664 158 48 69 - Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr

E-Mail: [email protected]

Jahrhundertprojekt Wiental-Kanal

Der Wiental-Kanal wird entlang des Wienflusses um rund neun Kilometer verlängert. Es ist das größte Kanalbauprojekt in der Geschichte von Wien Kanal. Der Abwassertunnel verläuft durch sechs Bezirke vom Ernst-Arnold-Park im Osten bis zum Skatepark Auhof im Westen Wiens. Der neue Kanal wird die Wasserqualität im Wienfluss verbessern und entlastet das Kanalnetz bei Starkregen. Zusätzlich wird die Möglichkeit geschaffen, die bestehenden Kanäle entlang des Wienflusses effizient und sicher zu sanieren.