Stammgäste sind das Herz des Mühlviertler Hotels AVIVA****s make friends

St. Stefan-Afiesl (OTS) -

Das Singlehotel AVIVA****s make friends im oberösterreichischen St. Stefan Afiesl bietet Alleinreisenden und Singles einen einzigartigen Rückzugsort: stilvoll, entspannt und ganz ohne Paare oder Kinder. Seit seiner Gründung hat sich das Hotel als beliebtes Ziel für Urlauber etabliert, die Wert auf Geselligkeit, hochwertige Betreuung und individuelle Angebote legen. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Hauses sind die zahlreichen Stammgäste, die dem AVIVA seit Jahren die Treue halten.

Über 1.000 Gäste haben bereits 20 oder mehr Nächtigungen im AVIVA verbracht. Einige zählen sogar über 100 Aufenthalte zu ihrem Portfolio. Diese Treue spiegelt das Vertrauen und die Zufriedenheit der Gäste wider und ist ein deutliches Zeichen für die Qualität des Angebots. Stammgäste sind nicht nur wiederkehrende Kunden – sie verkörpern die Philosophie des Hotels: Wohlbefinden, Gemeinschaft und unvergessliche Urlaubserlebnisse.

Die Stammgäste des AVIVA lassen sich in vier Statusgruppen einteilen: 90 Gold Members haben über 100 Nächtigungen, 257 Silber Members mehr als 50, 679 Orange Members über 20 und 420 Green Members mindestens fünf Nächtigungen. Diese Einteilung verdeutlicht die langjährige Bindung vieler Gäste und unterstreicht, wie erfolgreich das Hotel langfristige Beziehungen aufbaut.

Für viele Gäste ist es die persönliche Betreuung und die familiäre Atmosphäre, die den Urlaub im AVIVA so besonders machen. Das Team kennt die individuellen Wünsche und Vorlieben, sorgt für Komfort und Sauberkeit und schafft so ein Umfeld, in dem man sich sofort willkommen fühlt. Zusätzlich belohnt das Hotel seine Stammgäste mit exklusiven Vorteilen wie Rabatten auf Nächtigungen, flexiblen Check-In-Optionen und Ermäßigungen auf Wellnessangebote – kleine Extras, die jeden Aufenthalt noch attraktiver machen.

Die Treue der Stammgäste bestätigt: Das AVIVA****s make friends ist mehr als nur ein Hotel. Es ist ein Ort, an dem Lebensfreude, Qualität und zwischenmenschliche Verbundenheit im Mittelpunkt stehen. Diese langjährige Bindung motiviert das Team täglich, das Angebot weiter zu verbessern und noch mehr Gäste für das innovative Konzept zu begeistern.