Chopin-Gala im Wiener Musikverein: Donka Angatscheva erstmals als Präsidentin

Wien (OTS) -

Mit der Chopin-Gala am 29. März 2026 im Brahms-Saal des Wiener Musikvereins beginnt ein neues Kapitel für die Internationale Chopin-Gesellschaft in Wien: Die international renommierte Pianistin Donka Angatscheva ist ihre neue Präsidentin. Gemeinsam mit gefeierten Künstler:innen gestaltet sie einen Galaabend, der das Vermächtnis Frédéric Chopins in den Mittelpunkt stellt. Zu erleben sind u. a. die Pianist:innen Yves Henry, Manfred Wagner-Artzt und Natalia Rehling, der erste Geiger der Wiener Philharmoniker Andreas Großbauer, die Cellistin Teodora Miteva, die Sopranistin Hila Fahima sowie literarische Beiträge von Mijou Kovacs. Durch den Abend führt Moderatorin Silvia Schneider, auch sie hat polnische Wurzeln. Tickets: musikverein.at

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