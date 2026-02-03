kW-Solutions sichert sich Investment für den Ausbau der Marktposition im E-Truck Charging

Wien (OTS) -

Die KWMS GmbH (kW-Solutions) aus Wien ist seit 2021 als führender Innovator am E-Mobilitätsmarkt aktiv. Mit dem intelligenten Energiemanager Charly® wird insbesondere preisoptimiertes Laden für die Transport- und Wohnungswirtschaft angeboten. Durch den Abschluss der Finanzierungsrunde steigen die Transportunternehmer Günther Reder (Reder Transporte) sowie Hubert Schlager (Schlager Transporte) ein. Ziel ist es, Charly® Transportation zum führenden System für Laden und Energiemanagement zu skalieren.

Die beiden Transportunternehmer aus Oberösterreich, Reder und Schlager, sind von der Bedeutung der Elektrifizierung im Schwertransport absolut überzeugt:

„Der Wandel in Richtung alternativer Antriebsformen in unserer Branche ist richtig und nicht mehr aufzuhalten. Bei elektrifiziertem Transport ist ein erhebliches Maß an Infrastruktur und somit Hard- und Software notwendig. Der Schlüssel liegt in der optimalen Vernetzung zwischen PV-, Batterie und Ladeinfrastruktur. Genau in diesem Bereich hat das Team von kW-Solutions die richtigen Lösungskonzepte!“, so Günther Reder.

Hubert Schlager – Kunde von kW-Solutions seit 2023 – ist inhaltlich fest in diesem Thema verankert: „Es ist kein Geheimnis, dass ich gerade meine gesamte LKW-Flotte auf E-LKWs umstelle. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Thema mehr Chance als Bedrohung ist. Das erste Mal haben wir in unserer Branche die Energiequelle selbst in der Hand. Somit werden Abhängigkeiten massiv reduziert und die Wirtschaftlichkeit kann – mit einem intelligenten System wie Charly® – gesteigert werden.“

Charly® Transportation und weiteres Wachstum

Das Produkt Charly® Transportation ist insoweit individuell geschnitzt für die Transportwirtschaft, als dass es alle notwendigen Komponenten aus Back-End und Energiemanagement miteinander in Verbindung bringt. Somit können Verrechnungen als auch PV-Überschussladen über ein System abgebildet werden. Das Produkt fußt auf 3 Säulen: (1) Sicherheit, (2) Optimierung und (3) Vernetzung. Sicherheit wird mittels lokalem Controller gewährleistet – Optimierung auf Basis von aktivem Zeitplanmanagement der Flotte und Vernetzung auf Basis der Möglichkeit, sich niederschwellig mit Branchenkollegen zu verbinden und somit bestehende Depot-Ladeinfrastrukturen besser zu nützen.

„Unsere Rolle ist es, einen sicheren Betrieb der Infrastruktur bei unseren KundInnen sicherzustellen sowie die (Strom-)Kosten auf 100 km Laufleistung durch Optimierung runterzubekommen. Dafür haben wir zum einen das geeignete Produkt und zum anderen strategische Investoren, die diesen Weg mit uns innerhalb Österreichs sowie Deutschlands forcieren. Wir freuen uns sehr über die neue Beteiligungsstruktur!“, so Korbinian Kasinger, Gründer und CEO von kW-Solutions.

Forcierung in Deutschland ist auch das Schlagwort für dieses Kalenderjahr. Dafür wird noch im ersten Quartal ein Standort in München eröffnet, von dem aus die deutschlandweite Tätigkeit gemanagt wird. „Der Erfolg der Elektrifizierung von Transportflotten liegt schon lange nicht mehr an der Wahl der Ladehardware, sondern an der Systemintegration. Und wir sind überzeugt, dass unser System auch in Deutschland großen Anklang finden wird!“, schließt Kasinger.