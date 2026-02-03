BMWKMS: Zehn Bücher – zehn verschiedene Erlebnisräume: Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2026 vergeben

Wien (OTS) -

Die zehn besten Bücher aus der Werkstatt österreichischer Autorinnen und Autoren sowie Illustratorinnen und Illustratoren bzw. österreichischer Verlage werden heuer wieder mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis gewürdigt.

Aus der Fülle der Neuerscheinungen des vergangenen Jahres hat nun eine fachkundige Jury zehn Titel ausgewählt, die 2026 mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet werden. Sie stehen beispielhaft für die enorme Vielfalt aktueller Kinder- und Jugendliteratur mit Österreich-Bezug: für unterschiedliche Perspektiven, Themen und Erzählweisen ebenso wie für die Kreativität und Ausdrucksstärke von Autorinnen, Autoren sowie Illustratorinnen und Illustratoren.

„Lesepraxis gedeiht dort, wo Kinder und Jugendliche ihren Alltag verbringen: in Familien, in elementaren Bildungseinrichtungen und in der Schule. Entscheidend ist, dass überall passende Bücher verfügbar sind – unabhängig von Herkunft, Lebensrealität oder Leseerfahrung. Die prämierten Bücher zeigen, dass Literatur für junge Menschen weit mehr ist als Unterhaltung oder Wissensvermittlung: Sie eröffnen Zugänge zur Welt, laden zum Mitdenken und Mitfühlen ein und stärken Fantasie, Empathie sowie kritisches Denken.

Bücher sind Räume des Experiments und der Entfaltung“, so Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler und weiter: „Mit dieser Auszeichnung erfahren Autorinnen und Autoren sowie Illustratorinnen und Illustratoren die Anerkennung, die ihrer künstlerischen Arbeit gebührt. Zugleich danke ich den Verlagen, die diese Bücher mit Ausdauer und Leidenschaft zu einem jungen Publikum bringen. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und -trägern herzlich zum Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2026.“

Der Österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis ist ein Preis der Republik Österreich, der seit dem Jahr 1955 als Literaturpreis einmal jährlich für Bücher österreichischer Verlage sowie für Bücher österreichischer Künstlerinnen und Künstler verliehen wird. Insgesamt wurden 88 Neuerscheinungen aus dem Jahr 2025 zum Wettbewerb eingereicht. Vergeben wurden vier Hauptpreise; sechs weitere Titel wurden in die Kollektion zum Preis aufgenommen. Die Hauptpreise sind jeweils mit 6.000 Euro dotiert.

Um alle ausgezeichneten Bücher noch bekannter zu machen und Kinder und Jugendliche zum Lesen zu verführen, bietet der Österreichische Buchklub der Jugend allen Schulen bundesweit Bücherkoffer an, die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit geben, die prämierten Büchern kennenzulernen.

Der Österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis 2026 wird in einer Matinee am 20. Mai 2026 in Eisenstadt überreicht. Rund um die Preisverleihung finden wieder Lesungen und Workshops mit den ausgezeichneten Autorinnen und Autoren sowie Illustratorinnen und Illustratoren statt.

Großen Dank gebührt den Jury-Mitgliedern Mag. Severin Filek, Mag.a Alexandra Hofer, Mag. Franz Lettner, Mag.a Barbara Mayer und Mag.a Ursula Tichy.

Preisbücher 2026

Kollektion zum Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2026