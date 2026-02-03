Hochschule Campus Wien: Neue Studiengangsleitungen im Department Applied Life Sciences

Wien (OTS) -

Mit Anfang Februar übernimmt FH-Prof.in Mag.a Dr.in Alexandra Graf die Studiengangsleitung Bioinformatik an der Hochschule Campus Wien. Gleichzeitig wird Dipl.-Ing. Manuel Pfitzner, BSc, zum Studiengangsleiter der Studiengänge Nachhaltiges Ressourcenmanagement sowie Sustainability Assessment and Resource Management bestellt. Beide treten die Nachfolge langjähriger Studiengangsleitungen an: Alexandra Graf folgt auf FH-Prof. DI Dr. Michael Maurer, Manuel Pfitzner auf FH-Prof.in DIIn Dr.in Silvia Apprich.

Neue Impulse für die Bioinformatik

Alexandra Graf ist seit 2010 hauptberuflich Lehrende an der Hochschule Campus Wien und seit 2013 FH-Professorin. In den vergangenen Jahren war sie unter anderem als Koordinatorin des Masterstudiengangs Bioinformatik sowie als stellvertretende Studiengangsleiterin tätig. Ihre akademische Laufbahn ist interdisziplinär geprägt und umfasst ein Magisterstudium in Biologie/Ökologie an der Universität Wien, ein Diplomstudium im Bereich Bioengineering mit Spezialisierung Bioinformatik an der Hochschule Campus Wien (mit Abschluss summa cum laude) sowie ein Doktorat in Naturwissenschaften (Dr. nat. techn.) an der Universität für Bodenkultur Wien. Neben ihrer langjährigen Lehrerfahrung in mehreren Bachelor- und Masterstudiengängen zeichnet sich Alexandra Graf durch eine starke internationale Forschungsaktivität aus. Sie ist Projektleiterin mehrerer nationaler und internationaler Forschungsprojekte, unter anderem in den Bereichen Metagenomik, Bioinformatik und Heritage Science, und hat bislang 39 Publikationen in peer-reviewten Fachzeitschriften veröffentlicht. Darüber hinaus betreut sie regelmäßig Abschlussarbeiten und Doktorand*innen und ist in internationale wissenschaftliche Netzwerke und Programmkomitees eingebunden. In ihrer neuen Funktion als Studiengangsleiterin Bioinformatik möchte Alexandra Graf das wissenschaftliche Profil des Studiengangs weiter schärfen, den Forschungsbezug in der Lehre ausbauen und die internationale Sichtbarkeit des Studienangebots stärken.

Nachhaltigkeit und Ressourcenmanagement im Fokus

Manuel Pfitzner ist seit 2021 als Senior Lecturer im Fachbereich Verpackungs- und Ressourcenmanagement der Hochschule Campus Wien tätig. Er leitet dort die Arbeitsgruppe Circularity and Resources und ist maßgeblich im Forschungszentrum für Nachhaltigkeitsbewertung und Verpackungslösungen engagiert. Bereits vor seiner Bestellung zum Studiengangsleiter war er intensiv in die Weiterentwicklung der Studiengänge eingebunden und wirkte federführend an der Akkreditierung des Masterstudiengangs „Sustainability Assessment and Resource Management“ mit. Seine akademische Ausbildung absolvierte Manuel Pfitzner an der Universität für Bodenkultur Wien, wo er sowohl ein Bachelorstudium im Bereich Umwelt- und Bio-Ressourcenmanagement als auch ein Masterstudium zur stofflichen und energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe abschloss. Beruflich bringt er umfangreiche Erfahrung aus Forschung, Projektleitung und Nachhaltigkeitsbewertung mit, unter anderem aus FFG-Projekten, Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie aus seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für das Klimavolksbegehren.

Als Studiengangsleiter möchte Manuel Pfitzner die Studiengänge strategisch weiterentwickeln, den Fokus auf anwendungsorientierte Nachhaltigkeitskompetenzen stärken und Studierende gezielt auf berufliche Tätigkeiten an der Schnittstelle von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft vorbereiten.

Dank an Michael Maurer und Silvia Apprich

Departmentleiterin FH-Prof.in Mag.a Dr.in Beatrix Kuen-Krismer betont die Bedeutung des Führungswechsels und würdigt zugleich die Leistungen der bisherigen Studiengangsleitungen: „Ich danke Michael Maurer und Silvia Apprich sehr herzlich für ihr großes Engagement, ihre fachliche Exzellenz und ihren unermüdlichen Einsatz für den Aufbau und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Studiengänge. Gleichzeitig wünsche ich Alexandra Graf und Manuel Pfitzner viel Erfolg und Gestaltungsfreude in ihren neuen Funktionen. Mit ihrer Expertise und ihrem Einsatz werden sie wichtige Impulse für die Zukunft unserer Studiengänge setzen.“

Mit den neuen Studiengangsleitungen stärkt die Hochschule Campus Wien ihre Position als praxisnahe und forschungsorientierte Ausbildungsstätte im Bereich der Bioinformatik sowie des nachhaltigen Ressourcenmanagements.

Applied Life Sciences: Interdisziplinäre Forschung mit Fokus auf Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung

Das Department Applied Life Sciences der Hochschule Campus Wien umfasst Studiengänge mit natur-, ingenieur- und technikwissenschaftlichen Schwerpunkten. Studierende und Forschende profitieren von modernen Laborinfrastrukturen und praxisnaher Forschung. Auch international ist das Department bestens vernetzt, unter anderem mit dem King’s College in London und dem Karolinska Institutet in Stockholm. Das Department leistet mit drei englischsprachigen Studiengängen einen bedeutenden Beitrag zur Internationalisierung der Hochschule Campus Wien.



Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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