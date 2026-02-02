SPÖ-Seltenheim zu IHS-Inflationsprognose: „SPÖ wirkt und macht Leben der Menschen leichter und leistbarer“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Montag, die aktuelle IHS-Prognose in Sachen Inflation begrüßt. „Dass das Institut für Höhere Studien seine Inflationserwartung für 2026 auf 2,2 Prozent gesenkt hat, ist eine erfreuliche Nachricht und eine Bestätigung für die Wirksamkeit unserer Arbeit im Kampf gegen die Teuerung. Die SPÖ in der Regierung ist der Motor, um das Leben der Menschen leichter und leistbarer zu machen – und wir werden hier auch nicht lockerlassen“, betonte Seltenheim etwa mit Verweis auf die Spritpreise, die nun von der Preiskommission unter die Lupe genommen werden. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „SPÖ-Bundesparteichef, Vizekanzler Andreas Babler hat versprochen, bei den größten Teuerungstreibern Wohnen, Energie und Lebensmittel direkt einzugreifen. Und genau das geschieht – Punkt für Punkt, rasch und gegenfinanziert. Wichtige Entlastungsmaßnahmen wie der Mietpreis-Stopp und die Mietpreisbremse, der Strom-Sozialtarif für 600.000 Menschen, die Senkung der Elektrizitätsabgabe und die Halbierung der

Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sind nicht vom Himmel gefallen, sondern sind das Ergebnis der konsequenten Arbeit von Andreas Babler und der SPÖ für ein leistbares Leben“, sagte Seltenheim, der klarmachte, dass die SPÖ in der Regierung den Unterschied mache.

„Insgesamt werden die Österreicher*innen durch die von der SPÖ durchgesetzten preisdämpfenden Maßnahmen bis Ende 2026 um rund 1,4 Milliarden Euro entlastet. Wir greifen direkt in die Preise ein und lassen die Menschen mit der Teuerung nicht allein – ganz im Gegensatz zur Vorgängerregierung, die die Teuerung durchrauschen ließ“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/ff