Marchetti: „Die Volkspartei in der Bundesregierung liefert für die Menschen in Österreich“

Wien (OTS) -

„Die Volkspartei in der Bundesregierung liefert für die Menschen in Österreich. Laut der Schnellschätzung der IHS kommen wir unserem Inflationsziel von 2 Prozent immer näher. Mit 2,2 Prozent für das Jahr 2026 und prognostizierten 2,0 Prozent für 2027 ist die Schnellschätzung ein klarer Beleg für die erfolgreiche Budgetpolitik der Volkspartei in der Bundesregierung. Durch kluge Maßnahmen mit Fokus auf die Bereiche Energie, Wohnen und Lebensmittel, dem Doppelbudget, der Industriestrategie und auch dem Durchbrechen der Lohn-Preis-Spirale konnte die Volkspartei bereits im ersten Jahr wesentliche, nachhaltige Erfolge für die Menschen in Österreich erzielen“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Die ‚2-1-0‘-Formel wirkt – und das spüren die Menschen nicht nur, sondern auch die Zahlen belegen es. Wir als Volkspartei tun das Richtige und machen 2026 zum Jahr des Aufschwungs. Gleichzeitig ist klar: Wir dürfen und werden uns auf diesem Fortschritt nicht ausruhen. Unter der Federführung von Bundeskanzler Christian Stocker arbeitet die Volkspartei daher verantwortungsvoll und vorausschauend weiterhin für eine gute Zukunft. Wir werden den bestehenden Erfolgskurs mit Vernunft und Augenmaß weiterführen und die Wende zum Aufschwung für Österreich sichern“, so Marchetti abschließend.