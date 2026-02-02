  • 02.02.2026, 14:10:32
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  • OTS0101

Pressenotiz – Einigung im Verfahren SFU gegen Dr. Watzka

Wien (OTS) - 

Die Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH und Dr. Carlos Watzka haben sich vor Gericht geeinigt, die wechselseitig erhobenen Vorwürfe zurückzuziehen und in Zukunft keine wechselseitigen Vorwürfe mehr zu erheben.

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