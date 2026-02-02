- 02.02.2026, 14:10:32
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Pressenotiz – Einigung im Verfahren SFU gegen Dr. Watzka
Die Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH und Dr. Carlos Watzka haben sich vor Gericht geeinigt, die wechselseitig erhobenen Vorwürfe zurückzuziehen und in Zukunft keine wechselseitigen Vorwürfe mehr zu erheben.
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