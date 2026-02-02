Experten für haushaltsnahe Dienstleistungen punkten in Wien

Köln/Wien (OTS) -

Wecasa, die verantwortungsbewusste Plattform für haushaltsnahe Dienstleistungen, blickt auf einen äußerst erfolgreichen Markteintritt in Wien zurück. Seit dem offiziellen Marktstart im April 2025 übertrifft die Nachfrage in der österreichischen Hauptstadt alle bisherigen Launches des Unternehmens in Europa.

Wecasa wurde mit dem Ziel entwickelt, die mentale Belastung im Alltag zu verringern, indem der Zugang zu zuverlässigen Services für Zuhause einfach, transparent und fair gestaltet wird.

Die Plattform macht Haushaltsservices in vielen Regionen zugänglich und fördert eine faire Zusammenarbeit mit selbstständigen Fachkräften (Pros), die flexibel und eigenverantwortlich tätig sind.

Starker Start in Österreich

In Wien zeigt sich eine hohe Nachfrage: Über 100 selbstständige Fachkräfte stellen dort über Wecasa ihr Know-how zur Verfügung und erleichtern den Alltag von Menschen, die Beruf, Familie und Privatleben unter einen Hut bringen möchten. Antoine Chatelain, Mitgründer und CEO von Wecasa sagt: „Wien ist eine Stadt mit hohem Tempo und hohen Ansprüchen an den Alltag. Dass unser Angebot hier so schnell angenommen wurde, zeigt, wie groß der Wunsch nach verlässlicher Unterstützung zu Hause ist.” Seit dem Start in der Hauptstadt Österreichs wurden bereits mehr als 3.000 Sessions gebucht. Die durchschnittliche Dauer einer Session liegt bei drei Stunden, die Kundenzufriedenheit bei hervorragenden 4,6 von 5 Sternen.

Vielfältiges Serviceangebot

Das Angebot von Wecasa umfasst unter anderem:

Standardreinigungen (regelmäßig oder einmalig)

Grundreinigungen

Reinigung von Ferienunterkünften

Zusatzleistungen wie Bügelservice, Mitbringen von Reinigungsmitteln und Fensterreinigung

Österreichweite Präsenz – mit Wachstumspotenzial

Wecasa ist in Wien bereits sehr erfolgreich gestartet – Menschen in der Metropole sind begeistert vom Service-Angebot der Buchungsplattform. Und: Der Trend zu digitalen On-Demand-Angeboten hält an. Immer mehr Menschen wünschen sich verlässliche Hilfe im Alltag und Freiräume, um sich auf das konzentrieren zu können, was wirklich zählt.

Aufgrund der großen Nachfrage werden bald weitere Städte in Österreich folgen.

Engagement für Fachkräfte

Ein zentraler Bestandteil der Wecasa-Philosophie ist die Unterstützung der Pros. Wecasa arbeitet ausschließlich mit selbstständigen, lokal ansässigen Dienstleistenden zusammen, die ihre Termine flexibel gestalten und so Beruf und Privatleben besser vereinbaren können. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen die lokale Wirtschaft, indem Kundinnen und Kunden mit Profis aus ihrer unmittelbaren Umgebung verbunden werden – meist in einem Umkreis von maximal fünf Kilometern.

Dieser lokale Ansatz reduziert nicht nur Fahrtzeiten und Emissionen, sondern fördert auch nachhaltige Arbeitsbedingungen. Zudem bietet Wecasa seinen Reinigungskräften eine faire Bezahlung, basierend auf den üblichen Tarifen der jeweiligen Region.

Weitere Informationen unter: www.wecasa.at

Über Wecasa

Wecasa ist eine europäische Online-Buchungsplattform für haushaltsnahe Dienstleistungen, Wellness und Beauty. Das Unternehmen wurde 2016 in Paris gegründet und ist inzwischen in mehreren europäischen Ländern (darunter auch Deutschland und Österreich) aktiv. Wecasa steht für einfache, transparente Buchung, geprüfte Fachkräfte und Services direkt nach Hause.