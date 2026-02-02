Job-Day 2.0: Tourismusberufe erleben - direkt im Klassenzimmer

Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge (OTS) -

Mit dem Job-Day 2.0 haben die Mitgliedsbetriebe der ARGE Best Employer Destination, aufbauend auf dem erfolgreichen Job-Day im vergangenen Jahr, einen weiteren beispielgebenden Schritt gesetzt, um Jugendliche nachhaltig für eine Lehre im Tourismus in der Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge zu begeistern.

Vom Job-Day zur nachhaltigen Berufsorientierung

Zwischen 27. und 30. Jänner 2026 fand der Job-Day 2.0 als eigens entwickeltes Workshop-Format direkt in den Klassenzimmern statt. Insgesamt wurden rund 200 Jugendliche der 8. und 9. Schulstufe in den vier Mittelschulen Lurnfeld, Gmünd, Radenthein und Nockberge–Patergassen besucht.

Workshops direkt im Klassenzimmer

Während beim Job-Day im Mai 2025 das Erleben der Tourismuswelt im Vordergrund stand – mit Betriebsbesichtigungen, praktischen Einblicken in die Hotellerie, gemeinsamen Kochaktionen und dem direkten Kennenlernen des Arbeitsalltags in Betrieben in Bad Kleinkirchheim, am Millstätter See und in Feld am See – legte der Job-Day 2.0 bewusst den Fokus auf Vertiefung, Orientierung und Information. In jeweils drei Schulstunden pro Klasse erhielten die Jugendlichen leicht verständliche und strukturierte Informationen rund um die duale Ausbildung im Tourismus. Gemeinsam wurden Themen wie Lehrausbildung, Berufsschule, Entlohnung, berufspraktische Tage, Bewerbungsprozess sowie Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten erarbeitet und offen diskutiert.

Ein fixer Bestandteil jeder Einheit war der Karriere-Talk mit Unternehmer:innen und Lehrlingen, die praxisnahe Einblicke gaben. Im direkten Austausch standen Stefanie Aniwanter (SEEGLÜCK Hotel Forelle), Susanne Paus (Naturhotel Ortners Eschenhof), Dietmar Krenn (Familien- & Sporthotel Kärntnerhof) und Erika Palle (Sport- und Familienresort Brennseehof). Auch ein exklusiver Job-Day-Bonus für alle interessierten Schüler:innen war mit im Gepäck: Schnuppertage im zukünftigen Ausbildungsbetrieb inklusive Verwöhntag mit den Eltern. Geleitet wurden die Workshops von Caroline Schischeg, die mit ihrer langjährigen Erfahrung im Tourismus und in der schulischen Berufsorientierung die Jugendlichen begeisterte und praxisnah Wissen vermittelte.

Beispielgebende Initiative für Kärnten

Der Job-Day 2.0 ist Teil des LEADER-Projekts „Zufriedene Mitarbeiter in einer attraktiven Region“ und wird von den Mitgliedsbetrieben der ARGE Best Employer Destination in enger Kooperation mit der Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge Tourismusmanagement GmbH (MBN) getragen. Das Projekt wird im Rahmen des GAP-Strategieplans Österreich 2023–2027 („LE-Projektförderungen“) umgesetzt und von Bund, Land und Europäischer Union gefördert. Das neu entwickelte zweistufige Format – bestehend aus Job-Day und Job-Day 2.0 – setzt ein deutliches Zeichen für nachhaltige Nachwuchsarbeit im Tourismus in der Nockregion. Weitere Informationen zur ARGE Best Employer Destination und zum LEADER-Projekt finden Sie unter www.nockscrew.at und dem Info-Hub der Region.

Statements zum Job-Day 2.0:

Dietmar Krenn, ARGE-Initiator und Hotelier, betont: „Beim Job-Day 2.0 ist es uns ein echtes Anliegen, den Jugendlichen einen ehrlichen und greifbaren Einblick in die verschiedenen Lehrberufe und Karrierewege zu geben – quasi direkt aus dem Hotel ins Klassenzimmer. Gemeinsam mit unseren Lehrlingen, die mit großer Freude und Engagement dabei sind, zeigen wir, wie vielseitig, modern und zukunftssicher die Lehrausbildung in unseren Betrieben ist und welche Perspektiven sie jungen Menschen eröffnet.“

Auch Heidemarie Schrei, Projektleiterin der ARGE Best Employer Destination, unterstreicht die Bedeutung der Initiative: „Der Job-Day 2.0 zeigt, wie zeitgemäße Führung gelebt wird: Hoteliers und Lehrlinge arbeiten als Team, bringen viel Herz und Leidenschaft für ihren Beruf ein und übernehmen Verantwortung für die nächste Generation. So entstehen Begegnungen, die Orientierung geben und inspirieren.“

Christian Stattmann, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge Tourismusmanagement GmbH ergänzt: „Der Job-Day 2.0 ist ein starkes Signal für die Wertschätzung der Ausbildung in unseren ausgezeichneten Betrieben. So können junge Menschen schon frühzeitig die vielfältigen Chancen einer Karriere im Tourismus entdecken und gleichzeitig das breite Arbeits- und Freizeitangebot in unserer Region kennenlernen.“