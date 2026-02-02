  • 02.02.2026, 11:58:32
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AVISO: Pressekonferenz Europa-Forum Wachau 2026 „The Next 30“

Wien (OTS) - 

Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens präsentiert das Europa-Forum Wachau im Rahmen einer Pressekonferenz Programm, inhaltliche Schwerpunkte und neue Formate des Jubiläumsjahres 2026.

Unter dem Leitmotiv „The Next 30“ stehen europäische Zukunftsfragen, geopolitische Entwicklungen sowie Europas Rolle in einer sich wandelnden Welt im Mittelpunkt.

Bei der Pressekonferenz sprechen Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, Michael Linhart, Präsident des Europa-Forum Wachau, sowie Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG.

Pressekonferenz: Europa-Forum Wachau 2026 „The Next 30“

Datum: 09.02.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine

Ort:
Palais Niederösterreich, Rittersaal
Herrengasse 13
1010 Wien
Österreich

Ablauf:
– 10:30 Uhr Beginn der Pressekonferenz
– Statements der Podiumsteilnehmer
– Fragerunde & Fotos

Voraussichtliches Ende: ca. 11:30 Uhr

Pressekonferenz Europa-Forum Wachau 2026 „The Next 30“

Datum: 09.02.2026, 10:30 Uhr - 09.02.2026, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Palais Niederösterreich, Rittersaal
Herrengasse 13
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Doris Hofbauer
Kommunikation
Europa-Forum Wachau
[email protected]
www.europaforum.at

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[Montag, 09.02.2026, 10:30]

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