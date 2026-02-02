Neue Feriencamps für Kinder auf der GARTEN TULLN im Sommer 2026

St. Pölten (OTS) -

In den Sommerferien 2026 wird die „Natur im Garten“ Erlebniswelt DIE GARTEN TULLN erstmals zum Schauplatz vielfältiger Feriencamps für Kinder. In Kooperation mit dem erfahrenen Feriencamp-Anbieter „ferien4kids“ werden von 6. Juli bis 8. August 2026 in den ersten fünf Wochen der Sommerferien jeweils einwöchige Camps für Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren angeboten.



Die Camps finden direkt auf dem Gelände der GARTEN TULLN statt, einzelne Programmpunkte werden im Haus der Digitalisierung oder im Tullner Aubad umgesetzt. Jede Ferienwoche bietet eine bunte Mischung aus Natur-, Kreativ-, Medien- und Sportangeboten – abgestimmt auf unterschiedliche Alters- und Interessensgruppen.

„Mit dem neuen Feriencamp-Angebot auf der GARTEN TULLN wird das familienfreundliche Programm dieses einzigartigen Ausflugsziels konsequent weiterentwickelt“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie erklärt: „Kinder können hier in den Sommerferien Natur mit allen Sinnen erleben, ihre Kreativität entfalten und sich gleichzeitig vielfältig bewegen. Die Camps verbinden spielerisches Lernen, Umweltbildung, Gemeinschaft und hochwertige Freizeitgestaltung und sind damit ein wertvoller Beitrag für die beste Zukunft unserer Kinder – denn wer Natur versteht und erlebt, ist auch bereit, sie zu schützen.“

Folgende Schwerpunkte stehen bei den Feriencamps auf der GARTEN TULLN auf dem Programm:

Natur Explorer – Erlebnistour, Gartenteich-Expeditionen, Obst- und Kräuterwerkstätten

Natur Crafting – kreatives Gestalten mit Naturmaterialien

Film und Medien – von der Idee bis zum eigenen Kurzfilm mit Bühnenpräsentation

RoboTech – Arbeiten mit LEGO Spike, inklusive Ausflug ins Haus der Digitalisierung

Dance & Cheerleading – Tanzcamps mit Abschlussauftritt

Outdoor Action – Stand Up Paddlen im Aubad und Bogenschießen

Theater – Einstudierung des Stücks „König der Löwen“ mit Kostümen und Aufführung

Farbküche – Malen und Zeichnen mit Naturfarben

Parkour und Beach Volleyball – sportliche Camps in Halle und Freibad

Kiddys-Camps – speziell für 5–6-Jährige, Vormittagsprogramm

Der Preis für eine Ferienwoche beträgt 259 Euro. Die Anmeldung ist ab sofort über www.diegartentulln.at/ferien4kids möglich.

Alle Details auf www.diegartentulln.at/feriencamps

Weitere Informationen bei Natur im Garten, Pressesprecherin Carina Pürer, MA, Telefon 0676 848 790 737, E-Mail [email protected]