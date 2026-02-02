Schlussbericht zur Austro Vin Tulln von 29. bis 31. Jänner 2026

Tulln an der Donau (OTS) -

Von 29. bis 31. Jänner 2026 fand bereits zum vierten Mal die Austro Vin Tulln statt. Auf 18.000 m² präsentierten 240 Fachaussteller aus 14 Nationen mit 450 Marken Wein- und Obstbaukompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Damit ist die Austro Vin Tulln Österreichs größte Spezialmesse in der Landwirtschaft. Weltweit führende Unternehmen und Fachhändler präsentierten von der Pflanzung bis zur Ausschank ihre Produktinnovationen vor Ort und boten beste Beratung aus erster Hand. Insgesamt 9.388 Fachbesucher wurden auf der Austro Vin Tulln 2026 gezählt.

„Wir freuen uns über eine sehr erfolgreiche Austro Vin Tulln 2026: Qualität und Anzahl der Aussteller übertrafen alle Erwartungen. Besonders erfreulich war die hohe Besucherfrequenz. Bei den Fachbesuchern aus Österreichs benachbarten Weinbauregionen ist ein für die weitere Entwicklung der Messe entscheidender Wachstumsschritt gelungen. Dem entsprechend positiv ist das Resümee unserer Aussteller, die uns von einer guten Nachfrage auf einem sehr hohen Niveau berichteten.“ , Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

„Die Austro Vin Tulln hat sich innerhalb kurzer Zeit als führende Fachmesse für Obst- und Weinbau etabliert. Das Konzept, das die gesamte Wertschöpfungskette von der Rebe bis zur Kellereitechnik - inklusive Robotik - abbildet, wurde von den Besuchern sehr gut angenommen. Darüber hinaus hat die Austro Vin die Trends und Innovationen im Obst- und Weinbau präsentiert. Die Austro Vin Tulln ist auf dem besten Weg, DIE Fachmesse für Mitteleuropa und den CEE-Raum zu werden.“ , Ing. Rudolf Dietrich, Obmann Club Landtechnik Austria.

Stimmen der Aussteller der Austro Vin Tulln 2026:

„Als Österreichs größte Spezialmesse für Wein- und Obstbau bietet die Austro Vin Tulln eine herausragende Plattform, um unsere innovativen Lösungen gezielt einem hochqualifizierten Fachpublikum zu präsentieren. Diese Spezialisierung sorgt dafür, dass wir hier genau jene Anwendergruppen treffen, für die wir speziell entwickelte Lösungen bereithalten.“, Gunnar Hauser, Business Director Austria CNH Industrial.

„Wir sind mit der Austro Vin Tulln äußerst zufrieden – nicht nur wegen der hohen Besucherfrequenz, sondern vor allem wegen der Qualität der Fachbesucher. Für uns ist sie die einzige und zugleich wichtigste Messe im Weinbau, weshalb wir auch 2028 wieder vertreten sein werden.“, Ing. Dominik Widhalm, Geschäftsführer Hammerschmied GmbH.

„Die Austro Vin Tulln ist für uns die beste nationale und internationale Fachmesse, auf der wir je ausgestellt haben. Wir finden hier genau unsere Zielgruppe und konnten bereits neue Kundenkontakte aus Österreich, Tschechien und der Slowakei knüpfen. Wir haben aber auch auf der Messe internationale Händler wie z.B. für Australien, Israel oder Portugal für unser Produkt gefunden. Wir sind mehr als zufrieden und werden in zwei Jahren wieder mit dabei sein.“, Manuel Schön, Geschäftsführer und Inhaber Fassbinderei Schön GmbH.

„Wir sind mit der Besucherfrequenz auf der Austro Vin Tulln sehr zufrieden. Als wichtiger Marktteilnehmer ist die Fachmesse für uns eine zentrale Plattform, um Präsenz zu zeigen und unsere Rolle in der Branche auch künftig aktiv zu gestalten, weshalb wir wieder ausstellen werden.“, Franz Zöch, Abteilungsleiter Raiffeisen Ware Austria.

„Wir sind seit der ersten Veranstaltung Aussteller auf der Austro Vin Tulln und sehr zufrieden. Die Messe ist für uns sehr wichtig, da wir hier unsere Stammkunden treffen. Wir erreichen hier perfekt unsere Zielgruppe, konzentriert auf einem Platz.“ Ing. Manuel Schalko, Geschäftsführer SCHALKO Tischlerei KG.

„Wir sind mit der Austro Vin als reine Fachmesse sehr zufrieden und haben hier genau unsere Zielgruppe erreicht. Auf jeden Fall werden wir in zwei Jahren wieder mit dabei sein.“, Bernd Appelrath, Vertrieb Österreich und Deutschland, Scharfenberger GmbH & Co.KG.

„Die Austro Vin Tulln hat sich in der Weinbaubranche als erfolgreiche Fachmesse etabliert. Die Messe ermöglicht es uns, unsere Zielgruppe zu erreichen und wertvolle neue Kundenkontakte in Rumänien und Ungarn aufzubauen. Selbstverständlich sind wir 2028 wieder mit dabei.“, Harald Janu, Gebietsleiter und Verkauf ACA GmbH.

„Wir ziehen eine sehr positive Bilanz: Die Austro Vin Tulln hat es uns ermöglicht, unsere Zielgruppe gezielt anzusprechen und Kunden nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Slowenien und Tschechien zu gewinnen.“, Mag. Florian Fuhrmann, Geschäftsführer und Inhaber Fuhrmann Fahrzeugegesellschaft m.b.H.

„Die Austro Vin Tulln als reine Fachmesse bot uns die ideale Plattform, um unsere Zielgruppe zu erreichen und bestehende wie auch neue Kundenkontakte aus Österreich, Ungarn, Slowenien und der Slowakei zu pflegen.“, Julius Rinklin, Inhaber KMS Rinklin GmbH.

Die nächste Austro Vin Tulln findet Anfang Februar 2028 statt.