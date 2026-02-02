Mehr als 10.000 Unterschriften: Petition von #besserbehandelt an Staatssekretärin Königsberger-Ludwig übergeben

Wien (OTS) -

Vertreter:innen der Plattform #besserbehandelt übergaben vergangenen Freitag (30.1.2026) eine Petition mit bereits über 10.000 Unterschriften an Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. Unter dem Titel „Kinder haben eine bessere Behandlung verdient“ fordert die Initiative rasche und wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Österreich.

Die Petition macht auf massive Versorgungsdefizite aufmerksam, darunter der Mangel an Kinderärzt:innen, fehlende kostenfreie Therapieplätze, Engpässe in der Kinder- und Jugendlichenpflege sowie lange Wartelisten in spezialisierten Ambulatorien.

Der Koordinator der Plattform, Dr. Ernst Tatzer, betont:

„ Über 10.000 Unterschriften zeigen klar, dass Kinder- und Jugendgesundheit endlich oberste Priorität haben muss. Es braucht jetzt konkrete politische Schritte, damit kein Kind im Gesundheitssystem zurückgelassen wird. “

Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig erklärte bei der Übergabe:

„ Gesundheit darf kein Privileg sein – und schon gar nicht für Kinder. Die Versorgung von Kindern darf nicht von der Geldbörse der Eltern abhängen. “

Auf www.besserbehandelt.at kann die Petition weiterhin unterstützt werden. Ziel ist eine flächendeckende, diskriminierungsfreie Versorgung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich.

Die Langversion der Presseinformation sowie eine weitere Fotoauswahl stehen auf besserbehandelt.at zur Verfügung.