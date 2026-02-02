- 02.02.2026, 09:00:37
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Steuerberater:in des Jahres 2026: Nominierungen für beliebten Branchenaward ab jetzt möglich
- IFA AG und „Die Presse“ prämieren zum zwölften Mal die besten Steuerberater:innen Österreichs
- Online-Voting für den wichtigsten österreichischen Branchenaward ab sofort möglich
- Vergeben werden sieben Fachkategorien, die Bundesländer-Wertung sowie zwei Sonderpreise
Der renommierte Branchenaward „Steuerberater:in des Jahres“ wird in diesem Jahr zum bereits 12. Mal von IFA und „Die Presse“ verliehen. Die Nominierung für die besten Steuerexpert:innen des Landes ist ab sofort und bis einschließlich 12. April 2026 unter steuerberateraward.ifa.at möglich. Die feierliche Preisverleihung findet im Juni in den Wiener Sofiensälen statt.
Der Award „Steuerberater:in des Jahres“ wird in neun Bundesländer-Wertungen verliehen sowie an die Fachkategorien
- Freie Berufe
- Immobilien- und Bauwirtschaft
- Internationales und Konzernsteuerrecht
- KI und Digitalisierung (neue Kategorie 2026)
- Kleine und mittlere Unternehmen
- Private Clients
- Umgründungen
Zusätzlich werden zwei Sonderpreise vergeben: Die Auszeichnung für das „Lebenswerk“ würdigt herausragende Leistungen des gesamten beruflichen Wirkens von Steuerexpert:innen. Den „Rookie of the Year“ zeichnet die beste Steuerberater:innen-Prüfung des Jahres aus, eine besondere Ehrung am Beginn der Berufslaufbahn.
„Wir freuen uns auf zahlreiche Nominierungen für den diesjährigen Award „Steuerberater:in des Jahres“. Zum bereits zwölften Mal honorieren wir mit diesem Preis die Besten einer sehr wichtigen Branche, die mit großer Expertise zum Erfolg und der Stabilität heimischer Unternehmen und der österreichischen Wirtschaft beitragen“, so Gunther Hingsammer, IFA AG.
Nominierung und Infos unter steuerberateraward.ifa.at
Über IFA
Mit mehr als 500 realisierten Projekten ist IFA österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für 8.100 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,3 Milliarden Euro. Seit 1978 am Markt, umfassen die Investitionsmöglichkeiten geförderte Bauherrenmodelle, exklusive Prime Investments und Anleihen. www.ifa.at
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