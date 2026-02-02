Wietersdorfer Gruppe stärkt strategisches Wachstum

Klagenfurt (OTS) -

Die Wietersdorfer Gruppe baut ihre strategischen Kompetenzen im Bereich Corporate Business Development weiter aus. Die Funktion Head of M&A and Special Projects wird konzernweit von Lukas Himler-Bürger (33) verantwortet. In dieser Rolle liegt sein Fokus auf der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie, der Bewertung und Umsetzung von Wachstumsinitiativen inklusive M&A sowie auf internationalen strategischen Projekten in den fünf Geschäftsfeldern der Unternehmensgruppe. Ziel ist es, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Wietersdorfer Gruppe nachhaltig zu sichern.

„Unsere internationale Ausrichtung und die zunehmende Dynamik unserer Märkte erfordern eine klar strukturierte und konsequent umgesetzte Gruppenstrategie“, betont Michael Junghans, CEO der Wietersdorfer Gruppe. „Lukas Himler-Bürger bringt in dieses Aufgabenfeld seine internationale Beratungserfahrung sowie ein fundiertes Verständnis industrieller Wertschöpfung ein.“ Himler-Bürger verfügt über Erfahrung aus der internationalen Strategieberatung und aus dem industriellen Umfeld. Vor seinem Eintritt in die Wietersdorfer Gruppe war er bei McKinsey & Company tätig, wo er Unternehmen bei strategischen Fragestellungen, Transformations- und Wachstumsprogrammen begleitete.

„Die Wietersdorfer Gruppe verbindet unternehmerische Stabilität mit einem klaren Zukunftsanspruch“, erklärt Lukas Himler-Bürger. „Ich freue mich, gemeinsam mit den Teams in den Geschäftsfeldern strategische Initiativen voranzutreiben, Wachstumspotenziale zu erschließen und die langfristige Entwicklung der Unternehmensgruppe aktiv mitzugestalten.“ Mit der klaren Verankerung dieser zentralen Konzernfunktion stärkt die Wietersdorfer Gruppe ihre strategische Steuerungsfähigkeit und setzt ein deutliches Signal für die aktive Gestaltung ihrer Wachstums- und M&A-Agenda.

Über die Wietersdorfer Gruppe

Die Wietersdorfer Gruppe (WIG Wietersdorfer Holding GmbH) mit Hauptsitz in Klagenfurt (Österreich) ist ein Industrieunternehmen in der Baustoff- und Rohrbranche. Zu den Geschäftsfeldern des Unternehmens zählen Zement & Beton, Kalk, Industriemineralien, GFK-Rohrsysteme und thermoplastische Rohrsysteme. Mit ihren Tochterunternehmen Alpacem, InterCal, Amiblu, Hobas, O-tek, Poloplast und Calcit ist die Wietersdorfer Gruppe in 30 Ländern vertreten. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen im In- und Ausland 3.670 Mitarbeiter, ist an 120 Produktions- und Vertriebsstandorten aktiv und erwirtschaftete im Jahr 2024 inkl. Beteiligungsunternehmen einen Umsatz von 1.105 Mio. EUR. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahr 1893 durch Philipp und Gottlieb Knoch zu hundert Prozent in Familienbesitz.