SPÖ Wien: Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Wien (OTS) -

Landesparteivorstand: Dr. Michael Ludwig, Doris Bures, Kathrin Gaál, Marina Hanke, BA, Ing. Christian Meidlinger, Mag. Josef Taucher, Dr.in Claudia Laschan, Mag. Andreas Schieder, Dr. Kurt Stürzenbecher, Mag.a Elke Hanel-Torsch, Mag.a Nina Abrahamczik, Mag. Alexander Ackerl, Mag.a Saya Ahmad, Mag. Jürgen Czernohorszky, Zoe Ebner, Prof. Rudolf Kaske, Prof. Harry Kopietz, Jacob Guberner, Jörg Neumayer, MA, Christian Oxonitsch, Dr. Gerhard Schmid, Korinna Schumann, Lena Stern, Barbara Teiber, MA, Ernst Woller

Grundlegende Richtung: Grundlage für die Berichterstattung ist das Grundsatzprogramm 2018 der SPÖ. (Schluss)