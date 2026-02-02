Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben zwei Klein-Lkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 27. Jänner 2026, im Bezirk Kufstein, Tirol, bei dem eine oben erwähnte Person getötet wurde. Der 48-jährige Klein-Lkw-Lenker übersah auf der Autobahn das Stauende und prallte ungebremst in das Heck eines Sattelzugfahrzeuges, welches bereits zum Stillstand gekommen war und die Warnblinkanlage aktiviert hatte. Der 48- Jährige verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Der Lenker des Sattelzugfahrzeuges blieb unverletzt. Am Wochenende verunglückte einer der zwei verstorbenen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Je eine Person kam in der Vorwoche auf einer Autobahn und auf einer Landesstraße L ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich und in Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in beiden Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung. Ein tödlicher Unfall war ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 1. Februar 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 17 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 20 und 2024 ebenfalls 20.