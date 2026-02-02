  • 02.02.2026, 08:34:32
  • /
  • OTS0014

Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

17 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 1. Februar 2026

Wien (OTS) - 

In der vergangenen Woche starben zwei Klein-Lkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 27. Jänner 2026, im Bezirk Kufstein, Tirol, bei dem eine oben erwähnte Person getötet wurde. Der 48-jährige Klein-Lkw-Lenker übersah auf der Autobahn das Stauende und prallte ungebremst in das Heck eines Sattelzugfahrzeuges, welches bereits zum Stillstand gekommen war und die Warnblinkanlage aktiviert hatte. Der 48- Jährige verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Der Lenker des Sattelzugfahrzeuges blieb unverletzt. Am Wochenende verunglückte einer der zwei verstorbenen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Je eine Person kam in der Vorwoche auf einer Autobahn und auf einer Landesstraße L ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich und in Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in beiden Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung. Ein tödlicher Unfall war ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 1. Februar 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 17 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 20 und 2024 ebenfalls 20.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
+43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
[email protected]
www.bmi.gv.at

Bundesministerium für Inneres
Bundespolizeidirektion
Larissa Sperl
Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse
+43-0-59133-982517
[email protected]
https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Inneres

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
+43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
[email protected]
www.bmi.gv.at

Bundesministerium für Inneres
Bundespolizeidirektion
Larissa Sperl
Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse
+43-0-59133-982517
[email protected]
https://www.bmi.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright