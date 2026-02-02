  • 02.02.2026, 08:07:03
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Bystronic vollzieht die Übernahme des Geschäftsbereichs "Tools for Materials Processing" von Coherent Corp.

Bystronic erschliesst neue Märkte in der Medizintechnik und Halbleiterindustrie

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Zürich (CH) / Gilching (DE) (OTS) - 

Bystronic hat per Ende Januar den Abschluss der Übernahme des Geschäftsbereichs Tools for Materials Processing des US-amerikanischen Unternehmens Coherent Corp. bekannt gegeben und erweckt die Marke "Rofin" zu neuem Leben.

Die Übernahme wird Bystronic dabei helfen, in neue attraktive Wachstumsmärkte wie Medizintechnik, Halbleiter und allgemeine Fertigung zu expandieren. Darüber hinaus wird das Portfolio von Bystronic um neue Laseranwendungen wie Mikromaterialbearbeitung, Markieren, Gravieren und Bohren erweitert.

Mit dieser Übernahme erwirbt Bystronic auch die Rechte an der bekannten Marke Rofin, die als Teil des neu geschaffenen Geschäftsbereichs "Bystronic Rofin" weitergeführt wird.

Die vielseitigen Lasertechnologien von Bystronic Rofin ermöglichen die Bearbeitung einer Vielzahl von Materialien, darunter Metall, Glas, Keramik, Polymere und organische Werkstoffe. Aufgrund der grossen Vielfalt an Anwendungen und Materialien wird die Akquisition neue Möglichkeiten in Forschung und Entwicklung eröffnen.

Anwendungen für eine Vielzahl von Branchen

"Wir heissen alle Kunden, Partner und Kollegen des Unternehmens herzlich in unserem neuen Bereich Bystronic Rofin willkommen", sagt Domenico Iacovelli, CEO von Bystronic. "Wir integrieren die erfolgreiche und wegweisende Technologie von Rofin in unser Bystronic-Produktportfolio und schaffen damit ein breites Anwendungsspektrum für Kunden aus verschiedenen Branchen. Gemeinsam werden wir unsere Kunden bei der Optimierung und Weiterentwicklung ihrer Produktion unterstützen, damit sie in zunehmend wettbewerbsintensiven Märkten an der Spitze bleiben können."

Mit rund 400 Mitarbeitern erzielte der profitable Geschäftsbereich Bystronic Rofin in den letzten Jahren einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen US-Dollar. Der Hauptsitz befindet sich in Gilching bei München.

Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) gestaltet die Zukunft der industriellen Fertigung. Als führender Anbieter von Lösungen für die Blech- und Materialbearbeitung kombiniert das Unternehmen Laserschneidtechnologie, Abkantpressen, Automatisierung und Software mit innovativen Laseranwendungen für neue Werkstoffe und Prozesse. Von Markieren über Mikrobearbeitung bis hin zu komplexem Schneiden und Schweissen eröffnet Bystronic neue Möglichkeiten für eine vernetzte, nachhaltige Produktion weltweit.

Der Hauptsitz von Bystronic befindet sich in der Schweiz, Entwicklungs- und Produktionsstätten gibt es in Deutschland, Spanien, Italien, China und den USA. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 30 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Händlern und Vertretern.

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E-Mail: [email protected]
Internet: www.bystronic.com

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Bystronic Laser AG

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