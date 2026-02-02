BMWKMS: Österreichische Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek übertreffen Vorjahreswerte

Wien (OTS) -

Die Österreichischen Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek haben eine Steigerung der Gesamtbesucher:innen um durchschnittlich 9 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 2024 verzeichnet. Insgesamt bedeuten 8.441.175 Besuche im Jahr 2025 einen neuerlichen Zuwachs gegenüber den Vorjahren – 2023 mit 7.341.032 und 2024 mit 7.771.555 Besucher:innen. Unterschiedliche Faktoren – wie zahlreiche Sonderausstellungen in den einzelnen Häusern, die den Geschmack der Museumsbesucher:innen getroffen haben, oder auch die positive Entwicklung der Verkäufe der Bundesmuseen-Card – zählen zu den Gründen für diese Entwicklung.

Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler: „Die Besuchszahlen bestätigen: Die Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek werden von einem breiten Publikum – aus dem In- und Ausland – mit großer Begeisterung und großem Interesse besucht. Auch in schwierigen Zeiten zeigen die Bundesmuseen, dass sie als wertvolle Kulturgüter ein absoluter Publikumsmagnet sind und eine große Strahlkraft in Österreich und über unsere Landesgrenzen hinaus haben.“

Die Besucher:innenstatistik der einzelnen Institutionen

Gesamtsumme Besuche verzeichnet ein Plus von 9 %: 2025: 8,441,175 (2024: 7,771,555)

Bei der Albertina (inkl. Albertina Modern und Albertina Klosterneuburg) wurde mit Jänner 2025 zwar im Vergleich zum Vorjahr ein minimales Minus von 2 % auf höchstem Niveau erzielt, dies ist aber hauptsächlich auf den Rückgang der Besuche der Dependance Albertina Klosterneuburg zurückzuführen. Im Haupthaus blieb die Zahl konstant bei über 1 Mio. Besucher:innen und in der Albertina modern ist ein Plus von 13,2 % (2025: 210.818 /2024: 186.259) zu verzeichnen. Damit wurde das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Albertina erreicht. (2025: 1,290,301 / 2024: 1,321,385)

Die Österreichische Galerie Belvedere konnte durch ihre zahlreichen Ausstellungen und Sonderausstellungen ein Plus von 9 % erzielen. (2025: 2,030,522 / 2024: 1,867,915)

Auch der KHM-Museumsverband kann ein Plus von insgesamt 9 % verzeichnen. Das Haupthaus erzielte ein Plus von 13 % und das Ephesos Museum von 16 %. Im Theatermuseum war die Ausstellung „Johann Strauss – Die Ausstellung“, die bis zur Schließung (wegen Renovierung und Erweiterung des Theatermuseums) lief und sehr gut besucht war (Plus von 31 % im Vergleich zu 2024). (2025: 2,129,677 / 2024: 1,954,269)

Das MAK – Museum für angewandte Kunst hat 2025 einen Besucherrekord erzielt. Es konnte seine Besuchszahlen gegenüber 2024 um Plus 15 % erhöhen. (2025: 201,169 / 2024: 174,476)

Das Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (MUMOK) war für Renovierungsarbeiten von 8.1.2024 bis 6.6.2024 geschlossen. Ein Vorjahresvergleich ist daher nicht zielführend. Der Wert im Jahr 2025 liegt ca. im Bereich der Besucher:innenzahlen von 2022. (2025: 204,556 / 2024: 142,322)

Im Naturhistorischen Museum sind die Besucher:innenzahlen nahezu ident (+/- 0 %)mit dem Vorjahr. Der enorme Zuwachs bei den Besucher:innen in Hallstatt ist mit 2024 nicht vergleichbar, da es aufgrund von Überschwemmungen kaum Besucher:innen gab. (2025: 973,732 / 2024: 971,061)

Das Technische Museum Wien mit Österreichischer Mediathek verzeichnete ein Plus von 6 %. (2025: 497,675 / 2024: 467,894)

In der Österreichischen Nationalbibliothek lockte der neu renovierte Prunksaal viele Besucher:innen an. In 2025 gab es gesamt (exkl. Lesesaal) ein Plus von 28 %. (2025: 1,113,543 / 2024: 872,233)

Bei den Besuchen durch Schulklassen gab es im Vergleich zum Vorjahr einen kleinen Anstieg von Plus 2 %. Von insgesamt 1.518.525 Kindern und Jugendlichen im Jahr 2025 haben 559.936 unter 19-Jährige im Klassenverband und 958.589 Einzelbesuchende das Vermittlungsangebot genutzt.

Durch die Einführung der neuen Bundesmuseen-Card ab 1. Juli 2024 konnte der Verkauf im Vergleich zum Vorjahr noch einmal auf insgesamt 54.698 verkaufte Bundesmuseen-Cards erhöht werden.

Online können die Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek mit insgesamt 106.373.095 Online-Usern, davon 49.410 zahlende und 106.323.685nicht zahlende Personen, wieder einen Anstieg zu den Vorjahrswerte verzeichnen. Der Markt für Online-Führungen, Events, Workshops, Rundgängen/Web-Ausstellungen und bei Audiotouren/Podcasts wächst weiter stetig an.

Gesamtzahl Verkäufe 2025 im Detail

Voll zahlend: 3,417,390 (2024: 3.173.857)

Ermäßigt zahlend: 2,633,733 (2024: 2.264.221)

Nicht zahlend gesamt: 2,390,052 (2024: 2.333.477)

Davon U19 nicht zahlend (Kinder und Jugendliche): 1,518,525 (2024: 1.469.235)



Besuche 2025 nach Herkunft

Gesamtsumme Besuche: 8,441,175 (2024: 7.771.555)

Österreich: 2,360,999 (2024: 2.224.064)

EU-Länder Gesamt: 2,917,986 (2024: 2.874.145)

Sonstige: 1,917,228 (2024: 1.637.596)

Nicht zuordenbar (k.A.): 1,244,962 (2024: 1.035.750)