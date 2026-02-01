  • 01.02.2026, 14:13:02
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Marchetti: „Bundeskanzler Christian Stocker macht 2026 zum Jahr des Aufschwungs“

Volkspartei arbeitet weiter daran, 2026 zum Jahr des Aufschwungs zu machen

Wien (OTS) - 

„Bundeskanzler Christian Stocker macht 2026 zum Jahr des Aufschwungs. Im heutigen Interview in der ORF-Pressestunde hat unser Bundeskanzler erneut unter Beweis gestellt, dass er der Richtige ist, um das Jahr 2026 zum Jahr des Aufschwungs für Österreich zu machen. Während andere den Untergang beschwören, jede Zuversicht runtermachen und im Parlament gegen jede Maßnahme für den Aufschwung stimmen, zeigt Bundeskanzler Christian Stocker, dass er bereit ist, das Richtige zu tun. Die Konsolidierungsmaßnahmen wirken, die Energiereformen und Investitionsanreize ziehen und auch die wirtschaftlichen Indikatoren für die kommenden Jahre sind positiv. Es liegen also beste Voraussetzungen für den Aufschwung vor“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, auf das heutige Interview von Bundeskanzler Christian Stocker in der ORF-Pressestunde.

„Österreich ist auf Kurs, die 2-1-0 Formel – eine Inflationsrate von 2 Prozent, mindestens ein Prozent Wirtschaftswachstum und null Toleranz für all jene, die unsere Gesellschaftsordnung ablehnen – zu erfüllen. Der Wendepunkt für den Aufschwung ist da und Bundeskanzler Christian Stocker wird im Bereich Wirtschaft, Gesundheit und auch Landesverteidigung mit seinen Konzepten dafür sorgen, dass Österreich in einer sich ändernden Weltordnung zu den Gewinnern und nicht zu den Verlierern zählen wird. Das Schließen neuer Handelspartnerschaften, eine Reform der Wehrpflicht mit einem klaren Mandat der Bürgerinnen und Bürger oder auch eine neue Gerechtigkeit im Gesundheitssystem durch Basisversorgung statt Vollkasko für Asylwerber sind dabei zentrale Punkte, die es für den Aufschwung Österreichs umzusetzen gilt“, so Marchetti abschließend.

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