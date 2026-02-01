Ein Leben für junge Europäer - Europaburgbischof Maximilian Aichern

Neumarkt (OTS) -

Unser Europaburgbischof Maximilian Aichern hat so viele junge Europäer geistig geprägt und ihnen mit Werten wichtige Orientierung vermittelt.

Dafür wurde er mit der von EYFON gestifteten Europäischen Friedensmedaille ausgezeichnet.

"Bleibt mutig in und für Europa " ist seine bleibende Leitidee.

In Dankbarkeit

Christoph Leitl

Europäisches Jugendforum