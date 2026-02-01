  • 01.02.2026, 11:00:32
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  • OTS0011

Ein Leben für junge Europäer - Europaburgbischof Maximilian Aichern

Europäische Friedensmedaille als Anerkennung nachhaltiger Wertearbeit

Neumarkt (OTS) - 

Unser Europaburgbischof Maximilian Aichern hat so viele junge Europäer geistig geprägt und ihnen mit Werten wichtige Orientierung vermittelt.

Dafür wurde er mit der von EYFON gestifteten Europäischen Friedensmedaille ausgezeichnet.

"Bleibt mutig in und für Europa " ist seine bleibende Leitidee.

In Dankbarkeit

Christoph Leitl

Europäisches Jugendforum

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Telefon: +43 (0)664/9123366
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Website: https://www.eyfon.at
Schloßleiten 6, 8820 Neumarkt in der Steiermark

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