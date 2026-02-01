22 Polizeisportlerinnen und -sportler bei Olympischen Winterspielen

Wien (OTS) -

Für die Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026, die vom 6. bis 22. Februar 2026) stattfinden, hat das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) am 26. Jänner 2026 im Wiener Marriott Hotel das Olympic Team Austria nominiert. 52 Athletinnen und 63 Athleten (insgesamt 115) aus acht Bundesländern werden in Italien für Österreich in 18 Sportarten an den Start gehen. Im Rahmen der Nominierung wurden auch 22 Polizeispitzensportlerinnen und Polizeispitzensportler (zwölf weiblich, zehn männlich) für das Olympic Team Austria nominiert.

Zwtl.: Verabschiedung durch Bundespräsidenten und Innenminister

Mit der Lotterien Farewell-Feier wurde das Olympic Team Austria am 27. Jänner 2026 feierlich auf den Weg zu den Olympischen Winterspielen verabschiedet. Am 28. Jänner 2026 folgte der feierliche Schlusspunkt: die traditionelle Vereidigung und Verabschiedung der ÖOC-Delegation durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg. Anschließend fand im Innenministerium die Verabschiedung der Polizeisportlerinnen und Polizeisportlern statt.

„Die österreichische Polizei hat ein breites und vielfältiges Aufgabengebiet - so sind auch viele Polizeisportler Teil unserer Polizei. Bei den kommenden Olympischen Spielen werden zwölf Damen und zehn Herren aus dem österreichischen Polizeisport-Kader am Start sein. Diese sind nicht nur Aushängeschild für den Polizeiberuf, sondern auch Vorbild dafür, wie man den Spitzensport und eine solide Berufsausbildung verbinden kann“, so Innenminister Gerhard Karner. Ich wünsche allen 115 österreichischen Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen alles Gute und viel Erfolg.“

Zwtl.: Nominierte Polizeispitzensportlerinnen und -sportler

Die Polizeispitzensportlerinnen und -sportler werden in folgenden Sportarten vertreten sein: Biathlon (Anna Andexer), Bob (Katrin Beierl, Nicola Pichler), Freestyle/Freeski (Samuel Baumgartner), Langlauf (Teresa Stadlober), Rodeln (Lisa Schulte), Ski Alpin (Stefan Babinsky, Patrick Feurstein, Fabio Gstrein, Raphael Haaser, Katharina Huber, Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Julia Scheib, Katharina Truppe), Skicross (Christoph Danksagmüller, Sonja Gigler, Adam Kappacher), Skispringen (Lisa-Marie Hirner), Snowboard Alpin (Fabian Obmann, Andreas Prommegger), Snowboard Cross (Jakob Dusek).