FPÖ-Ottakring trauert um langjährige Bezirksrätin und geschätzte Weggefährtin Heike Nepras

Wien (OTS) -

Die FPÖ Ottakring trauert um ihre langjährige Bezirksrätin Heike Nepras, die völlig unerwartet im 44. Lebensjahr verstorben ist. Ihr plötzlicher Tod hat die freiheitliche Bezirksgruppe Ottakring tief erschüttert.

Heike Nepras war über viele Jahre eine verlässliche Stütze der freiheitlichen Arbeit im Bezirk. Neben ihrer Tätigkeit als Bezirksrätin war sie auch stellvertretende Klubobfrau der FPÖ-Ottakring in der Bezirksvertretung sowie Mitglied der Bezirksleitung. In all diesen Funktionen zeichnete sie sich durch großes Engagement, Verlässlichkeit und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein aus. Ihr Einsatz galt stets den Anliegen der Bürger Ottakrings und dem fairen Miteinander innerhalb der politischen Arbeit.

Der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Ottakring, NAbg. Michael Oberlechner, zeigt sich tief betroffen: „Mit Heike Nepras verlieren wir nicht nur eine engagierte Freiheitliche, sondern vor allem einen außergewöhnlich herzlichen und loyalen Menschen. Vor allem aber war sie eine echte Freundin, auf die man sich sowohl politisch als auch menschlich immer verlassen konnte. Heike war stets bereit, Verantwortung zu übernehmen, und hat ihre Aufgaben mit großer Ernsthaftigkeit und Menschlichkeit erfüllt. Ihr plötzlicher Tod reißt eine schmerzliche Lücke in unsere Bezirksorganisation und macht uns fassungslos.“

Auch die Klubobfrau der FPÖ-Ottakring in der Bezirksvertretung, Britta Stumpf, würdigt die Verstorbene: „Heike war für viele von uns weit mehr als eine politische Weggefährtin. Sie war eine verlässliche Stellvertreterin, eine kluge Ratgeberin und ein Mensch mit großem Herzen. Sie hatte immer Verständnis, immer ein gutes Wort und war da, wenn man sie gebraucht hat. Ihr Einsatz für den Bezirk und ihre Kolleginnen und Kollegen war geprägt von Aufrichtigkeit und echter Anteilnahme. Wir werden sie sehr vermissen.“

In diesen schweren Stunden gilt das aufrichtige Mitgefühl der FPÖ-Ottakring der Familie, den Angehörigen und Freunden von Heike Nepras. Ihr Wirken für den Bezirk und die freiheitliche Gemeinschaft wird unvergessen bleiben und stets in ehrendem Andenken bewahrt werden. (Schluss)