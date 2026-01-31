  • 31.01.2026, 12:00:32
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FPÖ Wien trauert um das völlig unerwartete Ableben von Heike Nepras

Wien (OTS) - 

Die FPÖ Wien trauert um ihre langjährige Mitarbeiterin und Bezirksrätin Heike Nepras, die völlig unerwartet im 44. Lebensjahr verstorben ist. Ihr plötzlicher Tod erfüllt die freiheitliche Familie mit tiefer Bestürzung und großer Trauer.

Mit Heike Nepras verliert die Wiener Landesgruppe eine engagierte, verlässliche und geschätzte Weggefährtin. Ihr politisches wie menschliches Wirken war stets von dem aufrichtigen Anliegen getragen, für Fairness und Gerechtigkeit einzutreten. Sie hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen, war hilfsbereit und stand anderen mit großer Herzlichkeit und Verantwortungsbewusstsein zur Seite. Innerhalb der Partei wie auch darüber hinaus genoss sie hohe Anerkennung und Wertschätzung.

Heike Nepras war langjährige Bezirksrätin in Ottakring und zuletzt als Büroleiterin von Landesparteiobmann Dominik Nepp tätig. In all ihren Funktionen zeichnete sie sich durch Loyalität, Einsatzbereitschaft und menschliche Größe aus.

In diesen schweren Stunden gilt das tief empfundene Mitgefühl der FPÖ Wien ihrer Familie, ihren Angehörigen und Freunden. Heike Nepras wird der freiheitlichen Gemeinschaft stets in ehrendem Andenken bleiben. (Schluss)

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