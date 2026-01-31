  • 31.01.2026, 10:37:02
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  • OTS0006

Rückruf vereinzelter Aptamil-Chargen

Aptamil Pronutra Pre, 1,2kg: Mindesthaltbarkeitsdatum 19-11-2026 Aptamil Pronutra 1 DE, 800g: Mindesthaltbarkeitsdatum 10-11-2026 Aptamil Profutura Pre D, 800g: Mindesthaltbarkeitsdatum 20-04-2027 und 30-04-2027 // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/53080 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Wien (OTS) - 

Danone ruft in Österreich die vier nachfolgend aufgeführten Aptamil-Chargen aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Cereulid zurück:

- Aptamil Pronutra Pre, 1,2kg: Mindesthaltbarkeitsdatum 19-11-2026

- Aptamil Pronutra 1 DE, 800g: Mindesthaltbarkeitsdatum 10-11-2026

- Aptamil Profutura Pre D, 800g: Mindesthaltbarkeitsdatum 20-04-2027 und 30-04-2027

Der in Abstimmung mit den österreichischen Behörden durchgeführte Rückruf betrifft ausschließlich die vier oben genannten Produkte mit dem spezifisch aufgeführten Mindesthaltbarkeitsdatum. Keine anderen auf dem österreichischen Markt erhältlichen Aptamil Produkte fallen unter diesen Rückruf.

Sollten Eltern Produkte der vier oben genannten Chargen vorrätig haben, bitten wir sie, die Produkte nicht noch weiter zu füttern, sondern die Produkte dort zurückzugeben, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Selbstverständlich erhalten sie dafür Ersatz. Eltern können sich hierfür sowie für alle weiteren Fragen an den Verbraucherservice, das Aptacare Expertenteam wenden:

Telefon: 0800 311 512E-Mail: [email protected]

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