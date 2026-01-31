  • 31.01.2026, 10:16:02
  • /
  • OTS0005

ÖAMTC: Semesterreiseverkehr erfordert Geduld

Staus in Westösterreich

Wien (OTS) - 

Samstagvormittag machte sich der Start in die Semesterferien auf unseren Straßen stark bemerkbar. Besonders im Nahbereich der bekannten Skigebiete in Tirol und Vorarlberg verzeichneten die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen Staus und Verzögerungen.

In Vorarlberg kam es auf der Rheintal Autobahn (A14) bei der Abfahrt ins Montafon zu Stau und in weiterer Folge auch auf der L188, Montafoner Straße, taleinwärts. Auf der Arlberg Schnellstraße (S16) mussten sich die Skiurlauber:innen zwischen Bings und Dalaas an die zwanzig Minuten gedulden.

In Tirol waren viele ins Zillertal (B181/B169) unterwegs, hier musste eine längere Fahrzeit von über einer Stunde in Kauf genommen werden.

Als weiterer Stau-Hotspot erwies sich die Fernpass Straße (B179), vom Grenztunnel Füssen bis Reutte ging es nur äußerst langsam voran – Tendenz steigend.

Der Club erinnert, dass heute (31.01.) der letzte Tag ist, an dem die Vignette 2025 gültig ist. Ab morgen benötigen alle, die auf Autobahnen oder Schnellstraßen unterwegs sind, die Klebe- oder digitale Vignette 2026.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs www.oeamtc.at/apps.

(Fortsetzung möglich)

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC
Telefon: 01 71199 21795
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC
Telefon: 01 71199 21795
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright