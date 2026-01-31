ÖAMTC: Semesterreiseverkehr erfordert Geduld

Wien (OTS) -

Samstagvormittag machte sich der Start in die Semesterferien auf unseren Straßen stark bemerkbar. Besonders im Nahbereich der bekannten Skigebiete in Tirol und Vorarlberg verzeichneten die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen Staus und Verzögerungen.

In Vorarlberg kam es auf der Rheintal Autobahn (A14) bei der Abfahrt ins Montafon zu Stau und in weiterer Folge auch auf der L188, Montafoner Straße, taleinwärts. Auf der Arlberg Schnellstraße (S16) mussten sich die Skiurlauber:innen zwischen Bings und Dalaas an die zwanzig Minuten gedulden.

In Tirol waren viele ins Zillertal (B181/B169) unterwegs, hier musste eine längere Fahrzeit von über einer Stunde in Kauf genommen werden.

Als weiterer Stau-Hotspot erwies sich die Fernpass Straße (B179), vom Grenztunnel Füssen bis Reutte ging es nur äußerst langsam voran – Tendenz steigend.

Der Club erinnert, dass heute (31.01.) der letzte Tag ist, an dem die Vignette 2025 gültig ist. Ab morgen benötigen alle, die auf Autobahnen oder Schnellstraßen unterwegs sind, die Klebe- oder digitale Vignette 2026.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs www.oeamtc.at/apps .

(Fortsetzung möglich)