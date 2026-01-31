  • 31.01.2026, 08:12:33
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Bundesheer: Austrian Defence Innovation Conference 2026

Dual-Use-Innovationsimpulse zur Stärkung der Resilienz und Sicherheit

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei der ADIC 26
Klagenfurt (OTS) - 

Von 28. bis 30. Jänner fand die ADIC26 - Austrian Defence Innovation Conference 2026 - in Klagenfurt am Wörthersee statt. Als eine der innovationsorientiertesten Sicherheits- und Verteidigungskonferenzen Europas brachte die Veranstaltung Experten im Lakeside Science & Technology Park sowie im Makerspace Carinthia zusammen. Ziel der dreitägigen Konferenz war es, Dual-Use-Technologien zu fördern, die sowohl zivile als auch sicherheitsrelevante Herausforderungen adressieren und damit die Resilienz sowie die Einsatzfähigkeit in Österreich und Europa stärken.

„Innovation ist ein entscheidender Schlüssel für unsere Sicherheit und unsere Zukunft. Die ADIC hat gezeigt, wie kreative Köpfe aus Start-ups, Forschung und Industrie gemeinsam Lösungen entwickeln, die unsere Einsatzkräfte besser unterstützen und gleichzeitig neue wirtschaftliche Chancen schaffen. Dieser Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Verteidigung ist wichtiger denn je, um den Herausforderungen einer zunehmend komplexen Welt gerecht zu werden“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Im Zentrum der ADIC standen ein intensiver zweitägiger Hackathon und mehrere Defence Challenges, bei denen Teams an praxisnahen technologischen Lösungen arbeiteten. Die thematischen Schwerpunkte reichten von Cognitive Security & Resilience über KI-gestützte Ressourcenplanung für Einsatz- und Katastrophenhilfe bis hin zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Ergänzt wurde das Programm durch Beiträge zu Robotics und Sensorik sowie zu Advanced Materials und Quantentechnologien. Die Ergebnisse wurden am 30. Jänner im Rahmen der Hauptkonferenz präsentiert und von einer Jury aus Fachvertretern bewertet.

Die Veranstaltung bot darüber hinaus ein vielseitiges Programm aus Vorträgen, Panels, Workshops und Vernetzungsmöglichkeiten, bei dem Akteure aus Verteidigung, Industrie und Wissenschaft zusammenkamen. Die ADIC stärkt den interdisziplinären Austausch und liefert konkrete Impulse für innovative Technologien, die künftig in nationalen wie auch europäischen Sicherheits- und Einsatzkontexten genutzt werden können.

Austrian Defence Innovation Conference

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Vorschau Bild von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei der ADIC 26 [Bild, 1.6MB]
Vorschau Bild von v.l. Martin Gruber, stv LH Kärnten Klaudia Tanner, Verteidigungsministerin Jürgen Mandl, Präsident WKK [Bild, 1.08MB]
Vorschau Bild von Die Gewinner des Hackathon mit Preisgeld von 30.000 Euro [Bild, 1.1MB]

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