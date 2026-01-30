Statement in Sachen Design: BLACK Edition für Outlander und ASX

Wien (OTS) -

Mitsubishi Motors erweitert sein Modellportfolio um eine neue, ausdrucksstarke Sonderedition: die BLACK Edition für ASX und Outlander. Markante schwarze Designelemente, eine exklusive Zweifarb-Lackierung und hochwertige Ausstattungsdetails verleihen den neuen Sondermodellen noch einen individuelleren und selbstbewussteren Auftritt. Der Verkaufsstart ist für Frühjahr 2026 geplant.

BLACK Edition ASX – sportlich, modern, individuell

Mit der ASX BLACK Edition erhält das kompakte SUV ab der Ausstattungsvariante Invite eine neue, dynamische Interpretation seines Designs. Glänzend schwarze Akzente unterstreichen den athletischen Auftritt und bieten Kund:innen zusätzliche Möglichkeiten zur Individualisierung.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale:

18-Zoll-Leichtmetallfelgen schwarz glänzend

Designelemente schwarz glänzend an der Fensterlinie

Lackierungsoptionen: Sunrise Rot oder Sunrise Rot und Crystal Weiß mit schwarzem Dach sowie Onyx Schwarz mit silbernem Dach

Induktives Laden für Smartphones

Wie die gesamte ASX Modellpalette profitiert auch die BLACK Edition von modernen Antriebsoptionen, darunter effiziente Verbrennungsmotoren sowie fortschrittliche Hybridantriebe.

BLACK Edition Outlander

Die BLACK Edition des Outlander setzt ein kraftvolles Designstatement und unterstreicht den Anspruch des Plug-in-Hybrid-SUVs. Die Sonderedition ist ausschließlich in Kombination mit den höchsten Ausstattungslinien Diamond mit Luxury Paket. Exklusive, schwarz gehaltene Designelemente im Exterieur setzen sich konsequent im Innenraum fort und schaffen ein besonders hochwertiges Ambiente.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale:

Mitsubishi Dynamic Shield schwarz glänzend

Emblem dunkelgrau

Schwarze Scheinwerfereinfassungen.

20-Zoll-Leichtmetallfelgen schwarz glänzend mit dunkelgrauen Nabenkappen.

Lackierungsoptionen: Graphit Grau mit schwarzem Dach oder Diamond Schwarz

Sitze aus Semi-Anilin-Leder schwarz mit silbernen Nähten

Interieurelemente schwarz mit silbernen Nähten

Mitsubishi Service Commitment

Wie alle in Europa verkauften Mitsubishi Modelle werden auch der Outlander und der ASX in der BLACK Edition mit dem Mitsubishi Service Commitment angeboten.