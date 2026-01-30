- 30.01.2026, 15:00:32
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- OTS0115
FSG: Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz
Medieninhaber: Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen im ÖGB (FSG/ÖGB), 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.
Bundesfraktionspräsidium: Josef Muchitsch, Reinhold Binder, Hannes Gruber, Roman Hebenstreit, Christa Hörmann, Richard Köhler, Christian Meidlinger, Barbara Teiber.
Bundesgeschäftsführer: Willi Mernyi
Die grundlegende Richtung entspricht jenen Grundsätzen, die in den Statuten der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen im ÖGB und im Programm bei der Bundesfraktionskonferenz der Sozialdemokratischen Gewerkschafter:innen im ÖGB am 20. Juni 2023 festgehalten wurden.
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz:
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FSG
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Tel.: 01/534 44-39 294
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