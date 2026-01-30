FSG: Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Wien (OTS) -

Medieninhaber: Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen im ÖGB (FSG/ÖGB), 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.

Bundesfraktionspräsidium: Josef Muchitsch, Reinhold Binder, Hannes Gruber, Roman Hebenstreit, Christa Hörmann, Richard Köhler, Christian Meidlinger, Barbara Teiber.

Bundesgeschäftsführer: Willi Mernyi

Die grundlegende Richtung entspricht jenen Grundsätzen, die in den Statuten der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen im ÖGB und im Programm bei der Bundesfraktionskonferenz der Sozialdemokratischen Gewerkschafter:innen im ÖGB am 20. Juni 2023 festgehalten wurden.

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz:

https://www.fsg.at/offenlegung