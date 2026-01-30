  • 30.01.2026, 15:00:32
  • /
  • OTS0115

FSG: Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Wien (OTS) - 

Medieninhaber: Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen im ÖGB (FSG/ÖGB), 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.

Bundesfraktionspräsidium: Josef Muchitsch, Reinhold Binder, Hannes Gruber, Roman Hebenstreit, Christa Hörmann, Richard Köhler, Christian Meidlinger, Barbara Teiber.
Bundesgeschäftsführer: Willi Mernyi

Die grundlegende Richtung entspricht jenen Grundsätzen, die in den Statuten der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen im ÖGB und im Programm bei der Bundesfraktionskonferenz der Sozialdemokratischen Gewerkschafter:innen im ÖGB am 20. Juni 2023 festgehalten wurden.

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz:
https://www.fsg.at/offenlegung

Rückfragen & Kontakt

FSG
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Tel.: 01/534 44-39 294
E-Mail: [email protected]
www.fsg.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen (FSG im ÖGB)

Rückfragen & Kontakt

FSG
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Tel.: 01/534 44-39 294
E-Mail: [email protected]
www.fsg.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright