  • 30.01.2026, 14:21:32
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Korosec: „Mut, Fleiß und Taten“ – Stockers Neujahrsrede setzt auf Werte, die Generationen verbinden

Gesundheitsreform: Finanzierung aus einer Hand ist Gebot der Stunde

Wien (OTS) - 

Ingrid Korosec, Präsidentin der ÖVP-Senioren, begrüßt die Neujahrsrede von Bundeskanzler Christian Stocker als ein starkes Bekenntnis zu den Werten, die Österreich auch in der Vergangenheit durch Zeiten des Wandels getragen haben: Mut, Fleiß und Taten. „Seniorinnen und Senioren haben tiefgreifende Umbrüche erlebt – politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche. Sie wissen aus Erfahrung, dass Veränderung mit Mut, Zusammenhalt und klarer Orientierung bewältigt werden kann“, betont Korosec und fordert rasch konkrete Taten ein: „Wie Christian Stocker gesagt hat, kommt Fortschritt nie von selbst, sondern braucht Mut, beruht auf Fleiß und muss sich letztlich in konkreten Taten zeigen. Und die brauchen wir – dringend! Denn das ist die Voraussetzung, dass Österreich zu den Gewinnern in einer veränderten Welt zählt.“

Auch das Bekenntnis zur Gesundheitsreform und zur Finanzierung aus einer Hand sei ein wichtiges Signal: „Finanzierung aus einer Hand ist ein Gebot der Stunde für ein nachhaltiges Gesundheits- und Pflegesystem! Ziel muss sein, dass die Mittel rasch dort eingesetzt werden, wo sie Patientinnen und Patienten am meisten brauchen. Gerade in schwierigen Zeiten darf das Geld nicht länger in Strukturen versickern, statt bei den Menschen im möglichen und notwendigen Ausmaß anzukommen.“

Korosec unterstreicht, dass viele Seniorinnen und Senioren tagtäglich Verantwortung in Familien, Ehrenamt und Gesellschaft übernehmen: „Die positive Grundhaltung und der Mut, den der Bundeskanzler in seiner Ansprache betont, bestärken uns darin, gemeinsam an einer starken, solidarischen Zukunft für alle Generationen zu arbeiten. Nun gilt es, diesen Geist in Taten und generationenübergreifend umzusetzen.“

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