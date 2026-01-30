„Willkommen Österreich“: Eva Maria Marold und Boris Lauterbach bei Stermann und Grissemann

Wien (OTS) -

In der 666. „Willkommen Österreich“-Folge am Dienstag, dem 3. Februar 2026, um 21.55 in ORF 1 und vorab auf ORF ON freuen sich Stermann und Grissemann auf die teuflisch guten Gäste Eva Maria Marold und Boris Lauterbach. Während die Kabarettistin und Sängerin in ihrem neuen Soloprogramm auch ihre Stimmgewalt auf der Bühne unter Beweis stellt, schreibt König Boris in seinem Buch „FC St. Pauli – Eine Liebeserklärung“ von Fangesängen, der legendären „Kuchentribüne“ und der persönlichen Verbindung zu seinem Lieblingsverein. Auch Maschek widmet sich im aktuellen Clip dem runden Leder und der österreichischen Teilnahme an der Fußball-WM, bevor die Stimmen-Anarchos von „Maschek“ um 22.55 Uhr in ihrer monatlichen Rückschau ausführlich drüber reden. Mit einem „Guten Nacht Österreich“-Dacapo um 23.25 Uhr endet „DIE.NACHT“.

„DIE.NACHT“ am 3. Februar im Überblick

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" (um 21.55 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Eva Maria Marold ist auf allen Bühnen zu Hause. Die schlagfertige Burgenländerin ist eine der erfolgreichsten Kabarettistinnen Österreichs, ist regelmäßig zu Gast in der ORF-Sendung „Was gibt es Neues?“ und brilliert auch als Schauspielerin in verschiedenen Fernsehproduktionen vom „Tatort“ bis zur „Uhudler-Verschwörung“. In ihrem aktuellen Solokabarett „Frauen und Kinder zuerst“ nimmt sie das Publikum mit auf eine humorvolle, ironische und sarkastische Reise auf dem Kreuzfahrtschiff „Costa Dekadenzia“. Im Talk mit Stermann und Grissemann stellt sie auch ihre Bodenständigkeit unter Beweis und erzählt von ihren aktuellen Projekten.

Boris Lauterbach aka König Boris ist nicht nur als Musiker und Mitglied des deutschen Hip-Hop-Trios „Fettes Brot“ bekannt, sondern auch für seine große Liebe zum Hamburger Fußballverein FC St. Pauli. Im Buch „FC St. Pauli – Eine Liebeserklärung“ huldigt er seinem Lieblingsverein auch literarisch. Im Talk erzählt der Fußballromantiker von seiner Eis-Fahne, welche Fettes-Brot-Songs im Stadion gesungen werden, und liefert sich ein launiges Anekdoten-Ping-Pong mit Stermann und Grissemann.

„Maschek“ (um 22.55 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Auch in dieser Monatsrückschau von „Maschek“, sehen die beiden Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel Szenen auf ihre einzigartige Weise. Da müssen durch einen Excel-Fehler einige ORF-Moderatorinnen und -Moderatoren ihr Fachgebiet wechseln, was durchaus zu Turbulenzen führt. DJ Ötzi und seine Tochter Lisa Marie verstecken sich voreinander, Präsident Trump will Turkey einnehmen, obwohl gar nicht Thanksgiving ist, und Wien präsentiert sich als Zentrum der internationalen Diplomatie. Da die Welt krisengebeutelt ist, müssen die Menschen sparen und wieder selbst zu Hause einfache Speisen kochen. Eine Riege an Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern aus der ganzen Welt geht mit gutem Beispiel voran. Dann sprechen Promis mit Barbara Karlich über ihre tiefsten Ängste und zuletzt wird auch noch die Zukunft der Roboter unter die Lupe genommen.

Und für all diese seltsamen Begebenheiten gilt auch in dieser Monatsausgabe wieder: Wer Klarheit will, muss „Maschek“ schauen, denn die Wahrheit liegt hinter den Bildern.