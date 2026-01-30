„Das Gespräch“ zum Thema „Blau-schwarzer Kampf um die Zukunft“

Wien (OTS) -

Nach der Kanzlerrede der ÖVP und dem Neujahrstreffen der FPÖ stellt sich die zentrale Frage: In welche Richtung soll sich Österreich entwickeln? Wie tiefgreifend sollen Reformen sein, von der Wehrpflicht – zu der es laut ÖVP eine Volksbefragung geben soll – bis zum Sozialstaat? Und reicht mehr Härte in der Integrationspolitik?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 1. Februar 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Susanne Schnabl in „Das Gespräch“ zwei weibliche Zukunftshoffnungen von ÖVP und FPÖ – Claudia Bauer, Kanzleramtsministerin der ÖVP, und Marlene Svazek, Obmann-Stellvertreterin der FPÖ und Salzburgs Landeshauptfrau-Stellvertreterin – sowie der Journalist Christoph Kotanko von den „Oberösterreichischen Nachrichten“, der meint, Härte allein in der Integration sei zu wenig.