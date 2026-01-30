- 30.01.2026, 14:04:02
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„Das Gespräch“ zum Thema „Blau-schwarzer Kampf um die Zukunft“
Am 1. Februar um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Bauer, Svazek und Kotanko
Nach der Kanzlerrede der ÖVP und dem Neujahrstreffen der FPÖ stellt sich die zentrale Frage: In welche Richtung soll sich Österreich entwickeln? Wie tiefgreifend sollen Reformen sein, von der Wehrpflicht – zu der es laut ÖVP eine Volksbefragung geben soll – bis zum Sozialstaat? Und reicht mehr Härte in der Integrationspolitik?
Darüber diskutieren am Sonntag, dem 1. Februar 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Susanne Schnabl in „Das Gespräch“ zwei weibliche Zukunftshoffnungen von ÖVP und FPÖ – Claudia Bauer, Kanzleramtsministerin der ÖVP, und Marlene Svazek, Obmann-Stellvertreterin der FPÖ und Salzburgs Landeshauptfrau-Stellvertreterin – sowie der Journalist Christoph Kotanko von den „Oberösterreichischen Nachrichten“, der meint, Härte allein in der Integration sei zu wenig.
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