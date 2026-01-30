ÖVP-Figl: Bundeskanzler Stocker setzt Kurs auf Aufschwung und Reformen für 2026

Wien (OTS) -

„Die Rede von Bundeskanzler Christian Stocker ist ein starkes Signal für Reformen, Aufschwung und wirtschaftliche Stärke. Weg vom Krisenmodus, hin zu Wachstum, Leistung und neuer Zuversicht“, betont Markus Figl, Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, nach der Rede des Bundeskanzlers in der METAStadt. „Wer Arbeitsplätze sichern und mehr Wohlstand schaffen will, muss die Wirtschaft ins Zentrum stellen – genau das hat Bundeskanzler Christian Stocker unmissverständlich klargestellt. 2026 wird das Jahr, in dem der Blick nach vorne gerichtet wird – mit einer rot-weiß-roten Wirtschaftsoffensive, neuen Märkten und klarer Entlastung für Betriebe“, so Figl.

Stocker hat dabei auch deutlich gemacht, dass Österreich mehr internationale Chancen nutzen müsse: „Neue Partnerschaften und Zukunftsmärkte sind kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es einen Bundeskanzler, der Export, Wachstum und Arbeitsplätze aktiv vorantreibt, anstatt sich zu isolieren.“

Genauso wichtig sind die Ansagen zu Reformen, dass sich Arbeit wieder lohnen muss, zu den dringend notwendigen Reformen im Gesundheitsbereich sowie, dass jeder, der in Österreich leben will, auch einen Beitrag für ein gemeinsames Miteinander leisten muss. Besonders wichtig sei laut Figl die klare Linie des Bundeskanzlers in der Steuerpolitik: „Leistung darf nicht bestraft werden. Christian Stocker steht für Entlastung statt neuer Belastungen – und für einen Kurs, der Wachstum ermöglicht, anstatt es abzuwürgen.“ Figl abschließend: „Diese Richtung ist richtig: Aufschwung statt Ausreden, Wachstum statt Stillstand. Die Wiener Volkspartei ist bereit, diesen Weg geschlossen mitzugehen.“