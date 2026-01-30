Wien (OTS) -

Der ORF trauert um Gerhard Klein: Der ehemalige Leiter der ORF-TV-Hauptabteilungen Religion sowie Bildung und Zeitgeschehen ist am Donnerstag, dem 29. Jänner 2026, im 73. Lebensjahr nach schwerer Krankheit gestorben. Nach einem Nachruf auf Gerhard Klein in der heutigen „ZIB“ um 13.00 Uhr gibt es am Samstag, dem 31. Jänner, in „Prisma“ um 16.45 Uhr und am Sonntag, dem 1. Februar, um 16.55 Uhr in „Was ich glaube“ in ORF 2 und auf ORF ON weitere Beiträge in memoriam Gerhard Klein.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Gerhard Klein war im ORF über Jahrzehnte hinweg eine prägende Persönlichkeit und ein echter Brückenbauer – stets im Dialog zwischen Religion und Wissenschaft, zwischen unterschiedlichen Weltbildern und Überzeugungen. Er stellte nie das Trennende in den Vordergrund, sondern suchte konsequent nach dem Einenden. Für unzählige Kolleginnen und Kollegen war er ein wichtiger Ansprechpartner, ein kluger Ratgeber und ein Mensch, der zuhören konnte. In Debatten hat er nichts weggewischt oder vereinfacht, sondern Themen ernst genommen und mit Haltung, Respekt und Tiefgang ausdiskutiert. Gerhard Klein hat den öffentlich-rechtlichen Auftrag des ORF maßgeblich mitgestaltet und ORF-Marken wie ,Universum‘ und ‚kreuz und quer‘ entscheidend geprägt. Vor allem aber war er ein zutiefst humanistischer Mensch – ein guter Mensch. Unser Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen.“

Barbara Krenn, Leiterin der ORF-Hauptabteilung „Religion und Ethik multimedial“: „Gerhard Klein hat den unabhängigen Religionsjournalismus in Österreich entscheidend vorangetrieben. Er fühlte sich als Religionsjournalist stets dem kritischen Programm der Aufklärung verpflichtet. Sein Interesse galt dem Verhältnis von Glaube und Vernunft, von Religion und Politik und dem Verhältnis von Religionsgemeinschaften zur pluralen Gesellschaft – zu Anders- und Nichtglaubenden. Seine Leidenschaft, sein breites Interesse, seine Ernsthaftigkeit, Menschlichkeit und sein Humor bleiben unvergessen.“

Thomas Matzek, Leiter der multimedialen ORF-Hauptabteilung „Wissen“: „Gerhard Klein brachte eine neue Perspektive in die Programme im Bereich Wissenschaft. Mit seinem ethischen und gesamtgesellschaftlichen Ansatz steuerte er wesentliche Impulse bei. Unvergessen ist für mich sein unermüdlicher Einsatz für die Dokumentationsleiste ,Universum‘ – die unter seiner Führung eine neue Epoche begann und ihre Reputation als internationale Erfolgsmarke ausbauen konnte.“

Gerhard Klein, geboren am 17. Juli 1953, studierte Theologie, Philosophie und Anglistik und war seit 1988 im ORF beschäftigt. Er war Assistent von Programmintendant Ernst Wolfram Marboe, Redakteur und Dramaturg der Abteilung Fernsehspiel sowie Sendungsverantwortlicher der mehrfach ausgezeichneten Sendungen „Orientierung“, „FeierAbend“ und „kreuz und quer“ (u. a. Dr.-Karl-Renner-Publizistikpreis für „Orientierung“, Claus Gatterer-Preis, Erasmus Media Award und „Romy“-Jurypreis für „kreuz und quer“). Im September 1997 wurde Klein zum Leiter der Abteilung „Religion“ im Fernsehen bestellt, 2010 zusätzlich zum Leiter der TV-Hauptabteilung „Bildung und Zeitgeschehen“. Als solcher hat er Dokumentation im ORF mit u. a. Zeitgeschichte vorangetrieben, die Marke „Universum“ gestärkt und das erfolgreiche „Universum History“ miterfunden. Klein wurde außerdem mit dem Leopold-Kunschak-Preis und dem Volksbildungspreis ausgezeichnet. 2019 trat Gerhard Klein in den Ruhestand.