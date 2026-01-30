  • 30.01.2026, 12:48:32
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Junge Volkspartei: Wir müssen zu den Gewinnern einer veränderten Welt zählen

Der dafür notwendige Reformweg kann nur gemeinsam gegangen werden

Wien (OTS) - 

Bundeskanzler Christian Stocker schlägt in seiner heutigen Rede wichtige Pflöcke für ein starkes und sicheres Österreich in einer veränderten Welt ein. JVP-Generalsekretär Toni Grünsteidl dazu: „Die Welt ordnet sich gerade neu. Eine veränderte Welt bedeutet aber auch, dass wir aktiv für Veränderungen in Österreich und Europa sorgen müssen. Es ist unbedingt notwendig, die österreichische Bevölkerung auf diesem Reformweg mitzunehmen. Klar ist: Eine Volksbefragung über eine Reform des Grundwehr- und Zivildienstes ist dafür der richtige Schritt.“

„Wir Junge brauchen das Versprechen, dass es uns besser gehen wird als unserer Vorgängergeneration. Dieses Aufstiegsversprechen erreichen wir nur dann, wenn wir den Weg der Veränderung gemeinsam gehen. Österreich muss auch in Zukunft die besten Voraussetzungen für die kommende Generation bieten. Danach richtet sich die Politik unseres Bundeskanzlers Christian Stocker aus“, so Grünsteidl abschließend.

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