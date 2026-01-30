  • 30.01.2026, 12:46:04
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FPÖ-Dorner: „Polizeireform gefährdet langfristig kleinere Dienststellen“

Schließtage durch Doppelbesetzungen sind vorprogrammiert

Sankt Pölten/Bezirk Gänserndorf (OTS) - 

„Langfristig sind durch die geplante Reform des Dienstzeit-Managements (DZM) kleine Posten mit nur 6, 7 oder 8 Polizisten gefährdet“, kritisiert FPÖ Niederösterreich LAbg. Dieter Dorner den angekündigten „großen Wurf“ des ÖVP-Innenministers, der indes nur eine reine Mogelpackung darstellt. Die Einführungsphase in den Bezirken Gänserndorf, Linz, Bregenz, Brigittenau und Leibnitz soll in der nächsten Zeit erfolgen.

„Bei uns im Bezirk wird es durch den Wegfall der 24-Stunden-Dienste und der Doppelbesetzungspflicht bei kleineren Polizeiinspektionen wie Orth, Matzen, Bad Pirawarth oder Leopoldsdorf zwangsweise Schließtage geben“, erklärt LAbg. Dorner aus dem Bezirk Gänserndorf.

„Das wiederum könnte zu Schließungen einiger, kleinerer Polizeidienststellen führen. Und das alles auf Kosten der Sicherheit der Bürger und auf Kosten der Beamten und deren Familien“, schließt Dorner.

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