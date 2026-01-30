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AVISO Pressekonferenz: Präsentation der Umfrage zur Zukunft des Bildungssystems unter Lehrer/innen, Eltern und Schüler/innen

mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Peter Hajek, Geschäftsführer von Public Opinion Strategies

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der Erarbeitung des Plan Zukunft hat das Bildungsministerium eine große Umfrage unter Lehrer/innen, Eltern, Schüler/innen und Bildungsinteressierten gestartet, um ihre Meinung einzuholen, wie das Bildungssystem der Zukunft aus ihrer Sicht aussehen soll. Die Ergebnisse werden von Bildungsminister Christoph Wiederkehr und dem Geschäftsführer von Public Opinion Strategies, Peter Hajek, gemeinsam vorgestellt.

Präsentation der Umfrage zur Zukunft des Bildungssystems unter Lehrer/innen, Eltern und Schüler/innen

mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Peter Hajek, Geschäftsführer von Public Opinion Strategies

Datum: 03.02.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Bildung
Wasagasse 2
1090 Wien
Österreich

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Susanne Leiter
Pressesprecherin
Telefon: +43 1 53120-5006
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmb.gv.at

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[Dienstag, 03.02.2026, 09:30]

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