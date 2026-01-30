MQ Jahresauftakt 2026

Wien (OTS) -

Der traditionelle MQ Jahresauftakt markierte den Beginn eines besonderen Jubiläums: 25 Jahre MuseumsQuartier Wien. Er bot Anlass, auf die Entwicklung und Transformation des Areals zurückzublicken und zugleich den Blick auf jene Menschen zu richten, die das MQ seit seiner Eröffnung 2001 geprägt haben und es bis heute mit neuen Perspektiven beleben – die Generation MQ. Durch den Abend führte Moderatorin Mari Lang und begrüßte auf der Bühne MQ-Direktorin Bettina Leidl, Bürgermeister Michael Ludwig, Bundesminister a.D. Rudolf Scholten und Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler.

Das MQ feiert damit nicht nur ein Jubiläum, sondern eine lange, offene Erzählung einer Gemeinschaft von Menschen, die den Ort MQ selbst als lebendiges Kunstwerk begreifen. Einen Ort, an dem Menschen aller Altersgruppen und Erfahrungswelten zusammenkommen und so eine offene Community entsteht, die diesen Raum seit einem Vierteljahrhundert bespielt, belebt und bewohnt. Einen Ort, der seit Anbeginn als das „Wohnzimmer der Wiener:innen“, als „Oase in der Stadt“, als „Dritter Ort“ gilt.

„Mit dem diesjährigen MQ Jahresauftakt haben wir den Startschuss für das Jubiläumsjahr 25 Jahre MQ gegeben – das Jubiläum eines der erfolgreichsten Kunst- und Kulturareale weltweit. Offenheit, Vielfalt und der unverwechselbare Spirit des MQ begeistern jährlich mehr als fünf Millionen Besucher:innen.“ – Bettina Leidl, Direktorin MuseumsQuartier Wien

Die Gäste

Der Einladung des MuseumsQuartier Wien folgten rund 450 Persönlichkeiten aus Kultur, Kunst, Politik und Wirtschaft, unter ihnen Michael Ludwig (Bürgermeister Stadt Wien), Veronica Kaup-Hasler (Kulturstadträtin), Stella Rollig (GDir. Belvedere), Ursula Pasterk (ehem. Kulturstadträtin), Karl Regensburger (Intendant ImPulsTanz), Lilli Hollein (Dir. MAK), Susi Jirkuff (Künstlerin), Rudolf Scholten (Bundesminister a.D.), Sabine Haag (ehem. Dir. KHM), Fatima Hellberg (Dir. mumok), Michelle Cotton (Kunsthalle Wien), Moritz Stipsicz (GF Leopold Museum), Paul A. Gessl (GF NÖKU Gruppe), Ramesh Daha (Präs. Secession), Elfi Semotan (Fotografielegende), Peter Kogler (Künstler), Toni Schmale (Künstlerin), Anna Jermolaewa (Künstlerin), Josef Ostermayer (ehem. Kulturminister), Andrea Zsutty (Dir. ZOOM Kindermuseum), Anna Horn (KL Dschungel Wien), Danielle Spera (GF Kultur. Medien. Judentum.), Manfred Ortner & Laurids Ortner (O&O Baukunst), Karl Hohenlohe (Journalist & hrsg. Gault Millau Österreich), Rio Rutzinger (GF TQW), Wolfgang Waldner (ehem. Dir. MuseumsQuartier Wien), Günter Bischhof (ehem. Direktor MuseumsQuartier Wien), Verena Kaspar-Eisert (Dir. Heidi Horten Collection), Wolfgang Kuzmits (GF Stadt Wien Kunst), Barbara Staudinger (Dir. Jüdisches Museum Wien), Jan Philipp Gloger (Dir. Volkstheater Wien)

Alexander Schallenberg (BMEIA), Werner Kogler (ehem. Vizekanzler), Andrea Mayer (ehem. Kulturstaatssekretärin), Andreas Mailath-Pokorny (MUK-Rektor), Bernd Schlacher (Motto Group), Terese Vogel (Moderatorin), Christian Rainer (Journalist & ehem. hrsg. profil), Christoph Möderndorfer (O-Töne Literaturfestival), Clarissa Stadler (Journalistin & Moderatorin), Claudia Cavallar (Architektin), Elke Delugan-Meissl (GF Delugan Meissl Associated Architects), Misha Glenny (Vorst. IWM) und viele mehr

Mehr Information und Bilder zum Download unter www.mqw.at/presse