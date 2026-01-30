Neu auf Ö3: Radio Knolliday – Andi Knoll auf Ferientour durch Österreich

Wien (OTS) -

Hitradio Ö3 startet mit einem neuen Format in die Semesterferien: Aus der Kultsendung „Radio Holiday“ wird „Radio Knolliday“, Ö3-Moderator Andi Knoll tourt durchs Land und begleitet die Ö3-Hörer:innen durch die Ferien. Los geht’s in den Semesterferien: In den kommenden drei Wochen sendet Andi Knoll von Montag bis Freitag (15.00 bis 18.00 Uhr) live aus einem anderen Ort in Österreich – mitten aus dem Feriengeschehen: von Eislaufplatz bis Schipiste, von City-Trip bis Wellness – mit der Sendung taucht Andi Knoll ein in die bunte Ferienlandschaft Österreichs.

Ö3-Moderator Andi Knoll: „Eltern sagen zu ihren Kindern ja gerade in den Ferien immer gerne: ‚Geht’s mal raus an die frische Luft!‘ Und genau das mache ich. Ich komme an die frische Luft, und zwar genau zu euch: Egal wo ihr seid im Land, egal ob ihr Ferien habt oder arbeiten müsst. Ich bin in ganz Österreich unterwegs und wir gehen Schi fahren, eislaufen oder arbeiten. Wenn jemand einen speziellen Tipp hat, was unbedingt ins Radio muss, wen ich besuchen kommen soll, dann bitte melden. Ich bringe jedenfalls eine Karotte mit, falls ich einen Schneemann bauen muss.“

Semesterferien-Tour ab 2. Februar

Wien und Niederösterreich starten am 2. Februar in die Ferien, damit beginnt auch Andi Knolls Tour. Vom Wiener Eistraum am Rathausplatz geht es für ihn bis zur Talstation Axamer Lizum in Tirol. Auf dem Weg macht er etwa am Stuhleck oder auch am St. Pöltner Hauptbahnhof Halt. In der zweiten Ferienwoche ist der Ö3-Moderator u.a. in Innsbruck und Salzburg, bevor es für ihn in Woche 3 etwa zum Faschingsumzug nach Graz oder auch zum Entspannen nach Bad Schallerbach geht.

Tipps und Vorschläge für die nächsten „Radio Knolliday“-Ausflüge können unter 0800 600 600 abgegeben werden.

„Radio Knolliday“ ab jetzt immer in den „Holidays“ (Semesterferien, Osterferien, Sommerferien, Herbstferien).

Montag bis Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr im Hitradio Ö3 – mit Andi Knoll.