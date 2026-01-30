WK Wien hilft Betrieben bei nachhaltiger und effizienter Mobilität

Wien (OTS) -

Wien, 30.1.26 – Die Wirtschaftskammer Wien startet das neue Programm „Betriebliches Mobilitätsmanagement 2026+“. Ziel ist es, Wiener Unternehmen ab etwa 100 Mitarbeitern bei der Entwicklung von maßgeschneiderten Mobilitätsmaßnahmen zu unterstützen und zu begleiten. Durch ein ganzheitliches Betriebliches Mobilitätsmanagement (BMM) können Unternehmen ihre Attraktivität als Arbeitgeber stärken und gleichzeitig zu ihren Nachhaltigkeitszielen beitragen.

„Wir wollen Wiens Unternehmen dabei unterstützen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen komfortableren, gesünderen und klimafreundlichen Arbeitsweg zu ermöglichen. Das stärkt die Arbeitgeberattraktivität und leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von CO₂-Emissionen“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. „Der Wirtschaftsstandort Wien ist höchst vielfältig. Daher wird das Betriebliche Mobilitätsmanagement auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Unternehmens maßgeschneidert.“

Die zehn teilnehmenden Betriebe aus unterschiedlichen Branchen sind: Austro Control, DelFabro Kolarik, EVVA Sicherheitstechnologie, Faber Kfz-Vertrieb, Kelly, Lohmann & Rauscher, Mediaprint, Ottakringer Brauerei, Privatklinik Döbling und Rewe International.

Zahlreiche Maßnahmen

Das Programm identifiziert die Mobilitätsbedürfnisse und -potenziale am Unternehmensstandort. Es unterstützt die Betriebe mit einem ganzheitlichen Ansatz dabei, Mobilität strategisch zu planen und wirkungsvolle, langfristig umsetzbare Lösungen zu gestalten.

Umsetzbare Maßnahmen sind zum Beispiel ein Jobticket oder ein Jobrad inklusive Radabstellinfrastruktur sowie Parkraummanagement, Carsharing oder klimafreundliche Fahrzeuge und viele mehr. Außerdem erhalten Unternehmen bei Bedarf CO2-Analysen, die einen Beitrag für die Nachhaltigkeitsberichterstattung darstellen können. Selbstverständlich können sie sich in einem Netzwerk mit anderen Betrieben austauschen.

Mitarbeiter profitieren

Das Projekt wird gemeinsam mit den Wiener Linien und UIV Urban Innovation Vienna umgesetzt: "Wir freuen uns, als Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien Teil dieses neuen Angebots, aufbauend auf den Aktivitäten des Policy Labs, zu sein und unsere breite Expertise im betrieblichen Mobilitätsmanagement in die Beratung von Wiener Unternehmen einzubringen. BMM ist eine Win-Win-Win-Situation, bei der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Unternehmen profitieren und gleichzeitig ein Beitrag zu den städtischen Nachhaltigkeitszielen geleistet wird", sagt Claus Hofer, Geschäftsführer UIV Urban Innovation Vienna.

Begleitung durch Experten

Die Teilnahme ist kostenfrei und umfasst einen Zeitraum von rund neun Monaten. Begleitet werden die Unternehmen durch Expertinnen und Experten der Wirtschaftskammer Wien, der Wiener Linien und der UIV Urban Innovation Vienna.

Alle Details zum Betrieblichen Mobilitätsmanagement gibt es unter wko.at/wien/bmm2026.