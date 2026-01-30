DenizBank AG: Neues Firmenkonto kombiniert günstige Konditionen mit flexiblen Sparlösungen für österreichische KMU

Wien (OTS) -

Mit dem DenizBusiness Firmenkonto genießen Unternehmer:innen jetzt 3 Monate kostenlose Kontoführung – danach zahlen sie nur 45 Ꞓ pro Quartal.*

KMU profitieren von DenizFlex Tagesgeld Sparkonto für Einlagen mit 1,50 % p.a bei Eröffnung des Business-Kontos

DenizFix Festgeld: Attraktive Zinsen bis zu 1,95 % p.a. für langfristige Planungssicherheit – fixe Zinserträge, keine Kontoführungsgebühren, ab

10.000 Ꞓ Mindesteinlage.

Die DenizBank AG baut ihr Angebot für Klein- und Mittelunternehmen weiter aus und bringt mit dem DenizBusiness-Konto eine umfassende Banking-Lösung für auf den Markt.

Das neue Produkt richtet sich gezielt an Unternehmer:innen, die Wert auf Transparenz, Planbarkeit und faire Konditionen legen.

Das DenizBusiness Konto startet mit einem attraktiven Einführungsangebot: Die ersten 3 Monate sind kostenfrei, danach fällt eine quartalsweise Kontoführungsgebühr von 45 Euro an. Das Angebot ist bis einschließlich 30. April 2026 gültig.*

Damit positioniert sich die DenizBank AG als wettbewerbsfähiger Partner für das heimische Gewerbe. Im Leistungspaket enthalten sind nationale und internationale Überweisungen sowie zwei kostenlose Debitkarten. Weitere Karten können bei Bedarf für 20 Euro jährlich hinzugebucht werden. Außerdem profitieren Unternehmen von Zahlungsterminals, die Ihre Zahlungsabwicklung schneller, einfacher und effizienter gestalten.

Neue DenizBusiness Kontos können in allen zehn DenizBank AG Filialen in Österreich eröffnet werden.

Zwei zentrale Highlights des neuen Angebots:

Integrierte Sparlösungen für Geschäftskunden: Neben dem Firmenkonto bietet die DenizBank AG speziell auf Unternehmen zugeschnittene Sparprodukte.

Das DenizFlex Tagesgeld ermöglicht täglich verfügbare Liquidität bei 1,50 % p.a.** Zinsen für Geschäftskunden – ein Bonuszinssatz von 0,50 % bei Eröffnung eines DenizBusiness-Kontos. Für langfristige Rücklagen steht das DenizFix Festgeld mit Zinssätzen bis zu 1,95 % p.a.** zur Verfügung.

Komplettpaket für den Geschäftsalltag: Vom Zahlungsterminal für den Point of Sale bis zur unkomplizierten Autofinanzierung deckt das DenizBusiness-Konto den gesamten Bedarf kleiner und mittlerer Betriebe ab.

Die Konditionen für alle Zusatzleistungen sind transparent gestaltet und ohne versteckte Gebühren.

„ Österreichs KMU sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und benötigen Banking-Partner, die ihre täglichen Herausforderungen verstehen ", erklärt Hayri Cansever, CEO der DenizBank AG. „ Mit unserem DenizBusiness Konto bieten wir eine Lösung, die sich dem Geschäftsrhythmus unserer Kunden anpasst – nicht umgekehrt. Besonders die Kombination aus günstiger Kontoführung und attraktiven Verzinsungsmöglichkeiten für Rücklagen hebt uns im Markt hervor. Unternehmer:innen können so ihre Liquidität optimal steuern, ohne zwischen verschiedenen Instituten jonglieren zu müssen ."

Die Kontoeröffnung kann in einer der DenizBank AG-Filialen oder bei Bedarf auch direkt im Unternehmen erfolgen. Interessierte erreichen das Beratungsteam unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 88 66 00.

*Die kostenlose Kontoführung gilt für die Dauer von drei (3) Monaten ab dem Zeitpunkt der Kontoeröffnung. Nach Ablauf dieses Zeitraums gelten automatisch die jeweils aktuellen Konditionen laut Konditionenblatt „DenizBusiness Konto“. Angebot gültig bis einschließlich 30.04.2026. **Die angegebenen Zinssätze p.a., gelten nur für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und sind gültig bis auf Widerruf.