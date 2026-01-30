Klinik Linz entfernte Frau ​gesunde Gebärmutter: Landarzt Dr. Günther Loewit: "Diese Fehler haben System" (Interviewangebot)

Wien (OTS) -

Dr. Günther Loewit, der vierzig Jahren als NÖ-Landarzt gegen die Entmenschlichung des Gesundheitssystems kämpft, sieht im aktuellsten von zahlreichen Fehlern dieses Systems ein Symptom tiefgreifender Probleme. In seinem neuen Buch „Der vergessene Patient“ kritisiert er eine Gesundheitsindustrie, die wirtschaftliche Interessen über das Wohl der Patienten stellt und eine Bürokratie, die demotiviert.

"Ärzte dürfen nicht zu Sklaven der Pharmaindustrie und der Vorschriften werden“, sagt er. Der erfahrene Mediziner erklärt praxisnah, wie es in Krankenhäusern zu Fehlern wie jenem in Linz kommt und zeigt einfache Auswege. "Wenn wir nichts tun, werden solche Fälle ganz von selbst häufiger werden."

Dr. Loewit steht für Interviews gerne zur Verfügung.