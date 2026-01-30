Teure Schule, vererbte Armut: Volkshilfe fordert endlich kostenfreie Schule

Wien (OTS) -

Seit Jahren unterstützt die Volkshilfe mit ihrem Bildungsfonds armutsgefährdete Kinder und Jugendliche finanziell. Auch im letzten Jahr wurden wieder 80.000 Euro für die Förderung von schulbezogenen Ausgaben an Familien vergeben. Ein Blick in die Zahlen des Bildungsfonds bestätigt, es sind die größten Hürden für Haushalte im unteren Einkommensdrittel und ganz besonders für Alleinerziehende.

Die Top drei Ausgaben der Eltern zeigen, was im Schulsystem problematisch ist: Fast ein Viertel der Ausgaben (23 Prozent) musste für Unterrichtsmaterialien aufgewendet werden. Gefolgt von 19 Prozent für schulbezogene Veranstaltungen. Auch die Betreuungskosten schlagen mit 13 Prozent der Ausgaben zu Buche.

„Ausgaben für Computer, Unterrichtsmaterialien, Schulveranstaltungen, Exkursionen, Ausflüge, Kopierbeiträge und, und, und. Für armutsgefährdete Familien ist die lange Liste an Ausgaben besonders belastend. Sie müssen 15 Prozent ihres Haushaltseinkommens für Schulkosten aufbringen. Im Vergleich dazu müssen Haushalte im oberen Einkommensdrittel nur fünf Prozent ausgeben. Das zeigt deutlich, wie Schulkosten in Österreich zu Bildungsungleichheiten beitragen“ , so Ewald Sacher, Präsident der Volkshilfe Österreich.

Die aktuellen Referenzbudgets für Kinder und Jugendliche rechnen vor, dass die Schulkosten pro Jahr bei 408 Euro (Kind sieben Jahre) bzw. 636 Euro liegen (Jugendliche 14 Jahre). Da sind Ausgaben für Sonderförderbedarf, Nachhilfe und Nachmittagsbetreuung noch nicht einmal berücksichtigt.