DANKE für 320.000 Handys in der Ö3-Wundertüte!

Wien (OTS) -

Alte Handys aus der Schublade holen und damit doppelt helfen: Wie gut die einfache Idee der Ö3-Wundertüte funktioniert, hat die Ö3-Gemeinde auch im 21. Jahr ihres Bestehens wieder eindrucksvoll bewiesen. Seit November wurde in ganz Österreich gesammelt, jetzt wurde im Ö3-Wecker Bilanz gezogen: 320.000 nicht mehr benutzte Mobiltelefone sind zusammengekommen. Die Geräte werden in einem umweltgerechten Prozess verwertet. Der Erlös von rund 540.000 Euro geht dann jeweils zur Hälfte an die Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und der Caritas und ermöglicht das ganze Jahr über schnelle Hilfe für Familien in Notlagen in Österreich.

Die Ö3-Wundertüte – ein Gemeinschaftsprojekt eines ganzen Landes

Die Aktion von Hitradio Ö3 in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Post, der Caritas und Licht ins Dunkel ist der hilfreiche und umweltfreundliche Verwertungsweg für nicht mehr benutzte Mobiltelefone. Viele helfen mit, die Ö3-Wundertüte so einfach und nachhaltig wie möglich zu machen: Die Wundertüten bestehen aus 100 Prozent Recyclingpapier, hergestellt von Lenzing Papier in Oberösterreich. Auch bei der Fertigung zählt Regionalität: VENDO Kommunikation + Druck GmbH in Vöcklabruck produziert die Wundertüten. Die Österreichische Post stellt die Wundertüten u.a. mit ihrer wachsenden E-Flotte, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu und transportiert die Geräte aus ganz Österreich verlässlich retour ins Althandy-Verwertungszentrum nach Wien. Auch die Abfallsammelzentren in Oberösterreich haben mit Ö3-Wundertüten-Sammelboxen an allen Standorten eine flächendeckende Abgabemöglichkeit eingerichtet. Und bereits zum vierten Mal lagen auch in allen Magenta-Shops Wundertüten auf, nicht mehr benutzte Handys konnten direkt in den Shops abgegeben werden und auch die ausgemusterten Geräte der Kundinnen und Kunden wurden zu einer nachhaltigen Spende. Hunderttausende Österreicherinnen und Österreich haben seit November daheim, in Schulen, im Verein oder in Firmen gesammelt – und Licht ins Dunkel und die Caritas bürgen jetzt für die zielgerichtete Verwendung des Geldes aus der umweltgerechten Handyverwertung. So wird die Ö3-Wundertüte zum verlässlichsten und nachhaltigsten Wunder der Welt!

„Ö3-Wundertüten-Challenge 2025“: Schulen sammeln gemeinsam 11.723 Handys

Einen speziellen Beitrag zum Erfolg der Aktion haben wieder die Schulen geleistet: Hitradio Ö3, das Österreichische Jugendrotkreuz und die youngCaritas haben alle Schulen im Land eingeladen, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen und in der Ö3-Wundertüte alte Handys zu sammeln. Herausgekommen ist ein Schulprojekt der ganz besonderen Art: Die Schulen haben 11.723 Handys gesammelt und dabei Themen wie Umweltschutz und der Umgang mit Ressourcen mit sozialen Fragen wie etwa versteckter Armut vernetzt. Österreichweit haben der Schulcluster Riegersburg, die TSMS Pettenbach und das Werkschulheim Felbertal am meisten zum Sammelergebnis beitragen können, die Bundesländerwertung und weitere Detail-Ergebnisse gibt es unter folgendem Link: https://oe3.orf.at/wundertüte.

Ab sofort gilt für ganz Österreich: Alte Handys bereitlegen – im Herbst startet die Aktion in eine neue Runde, die Ö3-Wundertüte kommt wieder verlässlich in alle Haushalte im ganzen Land!

Und wer schon früher eine braucht: Wundertüten können jederzeit unter 0800 600 600 kostenlos bestellt werden.

Die Ö3-Wundertüte – hilft Familien, hilft der Umwelt!