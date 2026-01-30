  • 30.01.2026, 09:06:02
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Ausschreibung Stipendien Akademie Musiktheater heute 2026-2028 | Leadership-Programm für junge Talente

Musiktheaterminiatur "Le coq est mort" komponiert von Fojan Gharibnejad zum Text von Silvan Rechsteiner beim Festakt 2025. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/131895 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Frankfurt am Main (OTS) - 

Die Deutsche Bank Stiftung vergibt 2026 wieder 15 Stipendien für die Akademie Musiktheater heute. Gesucht werden junge Talente aus den Bereichen Bühnen- und Kostümbild, Dirigieren, Dramaturgie, Komposition, Kulturmanagement, Libretto/Text und Regie, die neugierig auf neue Arbeitsmethoden und offen für kollektive Arbeitsprozesse sind, um innovatives Musiktheater mitzugestalten.

Die Akademie Musiktheater heute ermöglicht ihren Stipendiatinnen und Stipendiaten in einem zweijährigen Leadership-Programm den Zugang zu renommierten Opernhäusern, Festivals, ausgewählten Inszenierungen und Hintergrundgesprächen mit Künstlerinnen, Künstlern und Leitungsteams.

Im Fokus des Programms stehen Dialog und interdisziplinäres Verständnis in der Auseinandersetzung mit der Vielfalt der zeitgenössischen Musiktheaterszene. Den Abschluss des Stipendiums bildet die kollektive Entwicklung von Musiktheaterminiaturen. Kooperationspartner für das Abschlussprojekt sind das Ensemble Modern sowie Sängerinnen und Sänger des MA Performance Practice in Contemporary Music vocal (PPCM vocal) der Kunstuni Graz.

Die Akademie Musiktheater heute schließt eine Lücke in der Nachwuchsförderung im Musiktheaterbereich. Sie ist seit vielen Jahren ein etabliertes Netzwerk und feste Größe in der zeitgenössischen Musiktheaterszene. Viele Ehemalige sind mittlerweile in leitenden Positionen an internationalen Opernhäusern und Festivals oder erfolgreich freischaffend tätig.

Die Ausschreibung richtet sich an Studierende und junge Berufstätige, sowie Quereinsteigende mit einschlägigen Praktika oder Berufserfahrung in den oben genannten Sparten.

Die Auswahl erfolgt durch eine Fachjury. Die Jury für den Jahrgang 2026-2028 wird nach dem Auswahlverfahren im Oktober 2026 bekannt gegeben. Ein Rechtsanspruch auf die Vergabe eines Stipendiums besteht nicht.

Während des zweijährigen Stipendienprogramms müssen die Teilnehmenden Europa als Arbeits- und Lebensmittelpunkt haben. Gute Kenntnisse der deutschen Sprache werden vorausgesetzt. Die Altersgrenze liegt bei 32 Jahren (Jahrgang 1994), Ausnahmeregeln gibt es unter anderem für Elternzeit oder ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Bewerbungsfrist für das Stipendium 2026-2028 ist der 01. Mai 2026.

Mehr Informationen zur Bewerbung finden Sie hier: https://www.akademie-musiktheater-heute.de/bewerbung.

Rückfragen & Kontakt

Deutsche Bank Stiftung
Hannah Freitag
Projektmanagerin Kultur, Soziales und Akademie Musiktheater heute
[email protected]
+49 (0) 69 247 52 59-22
www.akademie-musiktheater-heute.de
www.deutsche-bank-stiftung.de

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